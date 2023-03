Il curioso 2023 di Leon Haslam nel British Superbike

La stagione 2023 del British Superbike presenta una storia curiosa che non riguarda propriamente un pilota qualunque. Leon Haslam, Campione 2018 della serie e pur sempre “runner-up” del World Superbike 2010, ad oggi non ha ancora annunciato i suoi piani per il 2023. Tuttavia si ha la certezza che sarà della partita passando da Kawasaki a BMW, per un progetto concretizzatosi soltanto all’ultimo momento utile.

HASLAM NEL BRITISH SUPERBIKE

Lo scorso anno “Pocket Rocket” aveva preso parte, con Kawasaki, un po’ a tutti i campionati del globo. Il ritorno nel British Superbike con Lee Hardy Racing, ma anche Mondiale Superbike, persino qualche puntata nell’IDM e la disputa della 8 ore di Suzuka e del Bol d’Or. Non si è fatto mancare nulla, anche qualche risultato di rilievo, a cominciare dal podio alla “gara delle gare“, classificandosi secondo con KRT in equipaggio con Jonathan Rea ed Alex Lowes.

DUBBI SUL SUO 2023

Tuttavia, una volta conclusa una stagione 2022 non propriamente fortunata nel British Superbike (fuori dallo Showdown, un solo podio all’attivo), di Haslam si erano un po’ perse le tracce. L’unica certezza che non avrebbe proseguito l’avventura con il Lee Hardy Racing e con Kawasaki. Un silenzio motivato da un progetto ambizioso, definitosi in queste settimane.

PASSAGGIO A BMW NEL BRITISH SUPERBIKE

Di fatto Leon Haslam si è un po’ fatto il suo team, grazie al coinvolgimento diretto di BMW Motorrad. Così, dal nulla o quasi, lo si è rivisto in azione nei giorni scorsi a Navarra, teatro dei primi test del BSB 2023. In questa circostanza ha girato con una M 1000 RR preparata secondo le specifiche del campionato, arrivata direttamente da Monaco di Baviera. Una prima uscita a dir poco rimarchevole: secondo crono dei Test, preceduto dal solo Kyle Ryde (OMG Racing Yamaha).

ANNUNCIO SETTIMANA PROSSIMA?

Questo programma sportivo dovrebbe esser annunciato soltanto settimana prossima, con Leon Haslam pronto a riabbracciare la causa BMW dopo i trascorsi nel biennio 2011-2012 nel Mondiale Superbike…