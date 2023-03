Luca Ottaviani si lancia in una nuova sfida. Quest’anno parteciperà al Campionato Italiano Supersport con la MV Agusta F3 800 del Team Extreme Racing Service. Dopo anni in sella alla Yamaha R6 ha deciso di cambiare completamente. Le incognite non mancano ma il pilota di Tavullia è carico a mille come del resto la squadra, reduce da un 2022 al di sotto delle aspettative.

“La MV Agusta è bella, veloce, aggressiva – racconta Luca Ottaviani a Corsedimoto – mi piace molto. La squadra è splendida, sono molto bravi e mi sono subito trovato bene. Abbiamo fatto dei test in Spagna in gennaio ma era molto freddo e non abbiamo girato tanto ma da fine marzo in poi proveremo molto, sia a Misano che nei vari circuiti italiani”.

Obbiettivi per campionato?

“Abbiamo una gran voglia di rivalsa, sia io che il team. Vogliamo cercare di stare tra i primi ma difficile parlare di titolo perché il livello quest’anno è veramente alto”.

Forse il migliore dell’ultimo decennio?

“Ci sono tanti piloti che possono puntare al successo. Roccoli passano gli anni ma è sempre davanti, è arrivato Corsi, ci sono Stirpe, Mercandelli, Bussolotti, Fuligni ed altri. Senza dimenticare poi i giovani che ogni anno emergono e talvolta battono quelli più esperti. Credo che sarà un bellissimo campionato”.

La Ducati è la moto da battere?

“Sicuramente le Panigale sono quelle che fanno più paura, considerando anche come stanno andando nel Mondiale. Però le Yamaha sono protagoniste da anni, le Kawasaki vanno forte… Il nostro obbiettivo con la MV Agusta è rompere le palle agli altri”.

Come vedi la MV Agusta nel Mondiale?

“Nelle prime gare non si è vista vista molto penso che riuscirà ad emergere perché è una gran moto e Marcel Schroetter è un pilota veramente forte”.

Farai anche delle wild-card nel WorldSSP?

“L’idea di farle c’è ma dipende tutto da come andremo nel CIV: ce le dobbiamo meritare. Faremo delle gare del Mondiale solo se riusciremo ad essere competitivi nel Campionato Italiano”.

Nella foto la presentazione del team con lo speaker Boris Casadio.