Superbike Misano: Luca Ottaviani, il self made man della Supersport

Luca Ottaviani vive a Tavullia ma è solo un dettaglio. Non si è avvicinato al mondo delle moto seguendo Valentino Rossi, anzi, la sua passione ha radici molto profonde: è una storia di rivincite e di amore folle per il motociclismo. Luca ha 28 anni e questo week-end gareggia nel Mondiale Supersport a Misano con la Yamaha del team AltoGo. Attualmente è terzo nel Campionato Italiano, in piena corsa per il titolo.

Come hai iniziato?

“Mio padre è sempre stato super appassionato di moto ma la sua famiglia era umilissima e non ha potuto gareggiare. Mi ha trasmesso così la passione e da bambino mi ha portato nelle pistine della Romagna. In minimoto ho corso assieme a Tamburini e tanti altri ragazzi che poi sono andati avanti. A livello giovanile ho raccolto delle belle soddisfazioni: sono stato Campione Europeo di Minimoto poi Campione Italiano ed Europeo GP80. A quel punto ho dovuto smettere perché la la mia famiglia non aveva i soldi per farmi andare avanti. Non sono un figlio di papà e mio padre non si poteva permettere di pagarmi le corse. Però mi dispiaceva troppo non andare in moto, ci stavo proprio male”.

Cosa hai fatto?

“Ho aspettato di diventare maggiorenne e a 18 anni ho iniziato cercare gli sponsor da solo. Sono andato a bussare da tutti gli imprenditori del mio paese e alcuni li ho convinti. C’è chi mi ha dato del materiale, chi 500 euro, chi 1000 euro e chi mi ha aiutato in altri modi. Si sono appassionati, hanno iniziato a venire a vedere le gare, intanto la mia famiglia ha cercato di sostenermi il più possibile. Se sono diventato un pilota è grazie alla mia testardaggine. Mi scocciava troppo non poter gareggiare”.

Hai già sentito il profumo del Mondiale a tempo pieno?

“Quest’anno, con il team AltoGo avevamo deciso fare tutte le gare europee ma purtroppo non ci hanno accettato l’iscrizione quindi cerchiamo di fare qualche wild card e di partecipare al Mondiale 2023. Al momento, comunque, ci concentriamo sul Campionato Italiano”.

Stai pensando anche alle Superbike?

“Mi piacerebbe molto ma con un buon pacchetto tecnico. Preferisco gareggiare in Supersport al meglio piuttosto che in Superbike per fare numero”.

Ed ora Misano. Cosa ti aspetti?

“E’ la mia gara di casa e vorrei fare bene ma sono molto scaramantico e non mi sbilancio. Ne riparliamo domenica sera”.