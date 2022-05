Roberto Tamburini in corsa contro il tempo per poter partecipare al prossimo appuntamento del Mondiale Superbike, la settimana prossima a Misano. Il pilota riminese, portacolori del team MotoXRacing, ha tolto i punti ed ha iniziato la riabilitazione.

Il Tambu si era infortunato in allenamento a Pomposa pochi giorni prima del round dell’Estoril. Aveva riportato la fattura scomposta del malleolo della caviglia destra ed era stato operato. In Portogallo era stato sostituito dal tedesco Marvin Fritz.

“Farò di tutto per esserci – afferma Roberto Tamburini – sto facendo fisioterapia, ha iniziato a fare la cyclette con entrambe le gambe e sono in fase di recupero. Ovviamente dovrò avere il nullaosta dei medici durante la visita in circuito il giovedì prima della gara. Se mi daranno l’ok ci proverò, sperando che il dolore non sia eccessivo e di poter farcela. Naturalmente è una gara a cui ci tengo molto, si corre sulla mia pista di casa, sto lavorando al massimo e spero di poter correre”.

Roberto Tamburini, alla sua prima stagione nel Mondiale Superbike, aveva iniziato l’anno al meglio in sella alla Yamaha del team MotoXRacing diretto da Sandro Carusi. Ad Aragon ed Assen aveva centrato la zona punti in tre gare dimostrando ottime potenzialità ed ampi margini di crescita. Questo infortunio mette inevitabilmente un freno alle sue ambizioni ma il Tambu è un pilota che non si arrende mai. E’ approdato al Mondiale Superbike a 31 anni, nel corso della sua carriera è sempre stato abituato a combattere e c’è da scommettere che tornerà protagonista.

Foto Facebook MotoXRacing