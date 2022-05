VIDEO Superbike Misano: la terra dove le mani seguono il ritmo del cuore

La Superbike approda a Misano il 10-12 giugno. Sarà un evento stellare, perchè la sfida fra Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Non vediamo l’ora di rivederli in pista, dopo le emozioni incredibili che ci hanno regalato fra Motorland Aragon, Assen ed Estoril. Ma non basta, perchè anche Michael Rinaldi con la Ducati ufficiale sulla pista di casa può fare grandi cose: l’anno passato qui vinse due gare su tre.

Un video emozionante

Intanto, come emozionante biglietto da visita, il Misano World Circuit ha realizzato il video di presentazione che vedete qui sopra, e associa le emozioni da corsa con i valori del territorio. Cucina, benessere, amicizia: l’Emilia Romagna come terra di ‘cose fatte con le mani’. Un messaggio che valorizza le gesta della tipica ‘Azdora’ che prepara i tortellini e le gesta dei piloti in circuito, a partire dalle fasi preparatorie di entrambe le ‘opere’.

Emozioni che prendono forma

“E’ la terra dove le mani si muovono a ritmo di battito del cuore. È qui che le emozioni prendono forma” recita un passaggio interpretato dall’attrice riccionese Francesca Airaudo, mentre sullo sfondo vengono proposte immagini del territorio e il contributo dei piloti. Nel video compaiono anche Michael Rinaldi e Niccolò Bulega, che interpretano loro stessi nel doppio ruolo di protagonisti del Mondiale e ragazzi di questo meraviglioso territorio. Il video è stato ideato e realizzato da Meraveja e V-labs di Santarcangelo di Romagna. Le location scelte, oltre a MWC, sono state Le spiagge della Luna a Misano e la Cantina Enio Ottaviani. Le riprese di pista sono state gentilmente concesse da Dorna World SBK.



Un biglietto, due Mondiali

Dopo due anni la Superbike a Misano non avrà alcuna restrizione. Gli organizzatori contano di avvicinare le 70 mila presenze in tre giorni del 2019, l’ultima edizione pre pandemia. L’evento ha una ricaduta di 24 milioni di € sul territorio. Ricordiamo che fino al 5 giugno sarà attiva la promozione “Un biglietto due Mondiali”. Misano World Circuit è l’unico circuito in Italia ad ospitare entrambi i campionati mondiali (WorldSBK e MotoGP) e al costo di 95 euro, è possibile acquistare l’abbinamento Tribuna D per il WorldSBK e Prato per la MotoGP. Tutte le informazioni sui biglietti e sulle promozioni attive sono disponibili sul sito www.misanocircuit.com