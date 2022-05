“Un biglietto, due Mondiali”: MotoGP e WorldSBK a Misano, ecco come

Due imperdibili appuntamenti mondiali al prezzo di uno? Torna la promozione al Misano World Circuit. Manca ormai meno di un mese alla tappa Superbike in Emilia Romagna, che tornerà con piena capienza di pubblico. Ad inizio settembre poi ci sarà la tappa MotoGP, il GP della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini. Due grandi eventi a Misano a cui il pubblico potrà assistere in maniera speciale.

“Un biglietto, due Mondiali”: questo è il nome della promozione attiva da oggi fino al 5 giugno infatti è possibile assicurarsi l’abbinamento MotoGP/WorldSBK al prezzo di 95 euro. Una promozione che scatterà alle 12:00 su Ticketone ed in tutti i punti vendita. Per le derivate di serie, accesso al settore Tribuna D, mentre per il Motomondiale l’accesso è al settore Prato. Si riapre nuovamente infatti anche quest’ultimo settore di Misano dopo due anni, i biglietti saranno disponibili sempre a partire da oggi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.misanocircuit.com.

Foto: Misano World Circuit