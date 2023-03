Tony Cairoli ospite di lusso per i 18 anni del Trofeo Enduro KTM

Il Trofeo Enduro KTM diventa maggiorenne. Sono passati 18 anni dalla prima edizione della manifestazione più partecipata dell’Enduro nazionale. Per questa edizione c’è un ospite davvero di lusso, nientemeno che un nove volte iridato. Tony Cairoli, il miglior italiano di sempre nel Motocross mondiale, prenderà parte intanto alla prima tappa in programma a Pistoia il prossimo 19 marzo. Compatibilmente con gli impegni da team manager KTM in MXGP e MX2, il fuoriclasse di Patti cercherà di prendere parte anche alle prove successive.

Cairoli ci riprova

Il pluricampione siciliano si è iscritto al Trofeo 2023 assieme all’amico Joakin Furbetta. Una riproposizione della prima esperienza vissuta dal Cairoli a Città di Castello nel 2022. Certo un ospite d’onore come Tony Cairoli alza l’asticella di una manifestazione in costante crescita a livello di partecipazione, tanto da far registrare l’ennesimo ‘tutto esaurito’. In totale 300 scalpitanti trofeisti pronti alla sfide sulle loro KTM EXC ed EXC-F. Una struttura di gara uniformata in tutte le tappe si articolerà su due giri lunghi per “fare spazio” ai numerosissimi concorrenti e con tre Prove Speciali all’interno. Da segnalare la conferma come track inspector di Giò Sala, alias Giovanni Sala, cinque volte campione del mondo Enduro e 3° alla Dakar 2006, ultimo italiano sul podio nella prestigiosa competizione.

Trofeo Enduro 2023, il calendario

1° round: 19 marzo, Pistoia (PT)

2° round: 23 aprile, Spoleto (PG)

3° round: 18 giugno, San Marino (RSM)

4° round: 10 settembre, Cairo Montenotte (SV)

5° round: 15 ottobre, Ponte di Legno (BS)

Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM Images