Leon Haslam tuttofare: serve la svolta nel British Superbike

Si possono dire e pensare tante cose di Leon Haslam, ma sicuramente il fatto che sia un pilota che non si risparmia mai è fuori discussione. Un gran professionista, un instancabile professionista. Dategli una moto, lui non ha problemi a correre. Gli piace, si diverte, dà sempre il massimo. Saltando da una moto all’altra, da un campionato all’altro, facendo fronte all’unica problematica rappresentata dalle coincidenze dei voli aerei. Basti pensare all’ultima settimana no-stop vissuta da “Pocket Rocket“, in questo 2022 atteso ad un triplice impegno tra BSB, World Superbike e 8 ore di Suzuka.

DAL BSB AL MONDIALE SUPERBIKE

Chiuse le porte HRC nel Mondiale, Leon Haslam per il 2022 ha scelto di tornare nel BSB, serie dov’è stato Campione nel 2018, firmando per un programma ad ampio respiro con Kawasaki. Nel campionato d’oltremanica con il team Lee Hardy Racing (VisionTrack Kawasaki), contestualmente la partecipazione a 4 wild card mondiali con Pedercini e, non da meno, la partecipazione alla 8 ore di Suzuka con KRT. Un’agenda fitta dove il BSB resta la sua priorità, sebbene l’esordio stagionale ed i test pre-campionato non siano propriamente stati dei migliori.

SILVERSTONE DA DIMENTICARE

Al netto del problema tecnico riscontrato in Gara 1, Leon Haslam a Silverstone ha raccolto ben poco. Quasi nulla: 4 punticini, frutto di un 15° e di un 13° posto nelle restanti due manche. Davvero poco per il Campione 2018 che, in quella stagione, sbancò letteralmente sul tracciato National vincendo tutte e tre le gare in programma. Altri tempi, altra realtà oggi, cercando di ritrovare gli automatismi con la regolamentazione vigente del BSB (elettronica in primis), la nuova Kawasaki Ninja ZX-10RR ed il team Lee Hardy Racing. Una squadra che, sebbene nell’ultimo triennio ha puntato più su un “programma giovani“, contese proprio ad Haslam il titolo 2018, all’epoca con Jake Dixon in sella.

HASLAM TUTTOFARE IN SUPERBIKE

“Pocket Rocket” ha voltato pagina dopo Silverstone, con la consapevolezza che ad Oulton Park, tracciato dove vinse al suo primo ritorno nel BSB 2016 proprio con Kawasaki, la situazione dovrebbe migliorare. Di sicuro si presenterà a questo secondo appuntamento stagionale dopo un clamoroso tour de force. Nel weekend del 16-17 aprile ha corso nel BSB a Silverstone, giovedì 21 era in azione proprio ad Oulton Park per la giornata di test ufficiale, volando poi verso Assen per correre nel Mondiale Superbike con Pedercini. Un instancabile tuttofare!