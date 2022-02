BSB e Kawasaki, il doppio ritorno di Leon Haslam: “Sarà difficile ripetersi”

Leon Haslam torna a correre nel British Superbike e Kawasaki lo ha riaccolto a braccia aperte: un programma che non sarà limitato al solo BSB...

Leon Haslam è fatto così. La sua passione, l’amore riposto per le corse ed a salire in sella ad una motocicletta, lo ha portato ovunque. Nonostante altre attività al di fuori della pista ben avviate, “Pocket Rocket” non ne vuole sapere di appendere il casco al chiodo. “Correrò fino a quando avrò 50 anni“, ha candidamente ammesso in una recente intervista. Per quanto reduce da stagioni difficili, Leon resta un pilota solido, un professionista esemplare che si fa ben volere dalle squadre e dalle case costruttrici con le quali collabora. Chiuse le porte di un Factory Team nel Mondiale Superbike, Leon non si è fatto problemi a tornare nel BSB, serie che aveva lasciato nel 2018 da Campione, al culmine di un lungo inseguimento nel dover sfatare il personalissimo “tabù-titolo”. Quattro anni dopo, Haslam ritorna nel British Superbike quasi da outsider. Con la piena consapevolezza che ripetersi sarà difficile, molto difficile.

RITORNO NEL BSB

Tra le varie offerte pervenute, Leon Haslam ha scelto il BSB. Un campionato che conosce, dove ha già diversi interessi in tal senso, collaborando da tempo con Kawasaki UK per la formazione dei giovani piloti. Inoltre c’è un aspetto che, di questi tempi, male non fa. “Tornerò a correre in casa, davanti al pubblico amico, questo è sicuramente un aspetto che ho preso in considerazione“, ha ammesso Pocket Rocket.

RITORNO CON KAWASAKI

C’è poi un altro ritorno, quello con Kawasaki. Nel BSB ha difeso i colori della casa di Akashi dal 2016 al 2018, passando tra due team (GBmoto e Bournemout), vincendo il titolo al terzo tentativo. Nel 2022 difenderà i colori del Lee Hardy Racing, sua squadra avversaria nella trionfale stagione 2018, all’epoca con Jake Dixon in sella. Una bella struttura ed un bel programma: Haslam sarà disponibile per eventuali sostituzioni nel Mondiale Superbike più, chiaramente, la partecipazione alla 8 ore di Suzuka. Proprio Leon è stato uno dei principali artefici del successo 2019 sobbarcandosi gran parte dei test pre-evento, oltre che il filotto di tre podi consecutivi del Team Green dal 2016 al 2018.

IN PISTA

Ben prima dell’annuncio, Leon Haslam ha avuto modo di testare la Ninja ZX-10RR del Lee Hardy Racing a Valencia. Una prima presa di contatto per farsi un’idea di quel che sarà il suo comeback nel BSB, senza perder tempo. D’altronde ritroverà un campionato diverso, con ben altri valori in campo rispetto al 2018. “So benissimo che sarà difficile ripetere i successi del 2018“, ha chiarito Leon, senza girare intorno al problema. “Dovremmo prepararci a dovere, ma con Kawasaki sono convinto di ben figurare“.

