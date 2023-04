MotoGP, verso il rodeo in Texas: tutti gli orari TV del GP Austin

Dopo l’appuntamento in America Latina si sale al nord. Il Circuit of the Americas di Austin ospiterà infatti il 3° Gran Premio di questa intensa stagione MotoGP 2023. Una classe regina che riparte dalla prima strepitosa vittoria di Marco Bezzecchi, diventato anche capoclassifica iridato davanti ad altri tre colleghi Ducati. Ancora da confermare i ritorni di Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira infortunatisi a Portimao, anche se certo l’obiettivo dei tre è quello. Idem pure per Joan Mir, fermato invece dai postumi dell’incidente in Argentina. Sottolineiamo un grande ritorno: Jonas Folger, collaudatore KTM dagli scorsi test a Sepang, sarà al via in GASGAS Tech3 al posto dell’infortunato Pol Espargaro.

Attenzione anche a Brad Binder, che ha già detto la sua, così come ad un Jack Miller in crescita, per finire con Augusto Fernandez 11° a sorpresa sotto la pioggia. Attesi al varco anche le Aprilia, così come le Yamaha, un ritrovato Morbidelli a caccia di altre conferme ed un Quartararo che deve risalire. Chi riuscirà ad emergere in questo particolare tracciato di Austin? Occhio al fuso orario, sarà un altro evento di scena di pomeriggio/sera in Italia. La diretta integrale sarà garantita da Sky Sport Motogp, in streaming su NowTV e SkyGo, mentre TV8 sarà in diretta sabato per qualifiche e gare, con le corse domenicali tutte in differita.

Moto2 e Moto3

La classe intermedia ha in Tony Arbolino il suo capoclassifica iridato dopo il trionfo in Argentina. Una bella iniezione di fiducia per il pilota lombardo, ma anche Alonso Lopez ed il neopapà Jake Dixon hanno fatto faville a Termas de Rio Hondo. Occhio a Pedro Acosta, sicuramente a caccia del riscatto dopo un secondo GP decisamente anonimo, inizierà a graffiare anche Celestino Vietti? Lorenzo Dalla Porta ed il rookie Dennis Foggia come si comporteranno? Vedremo poi chi altri potrà regalare qualche sorpresa ad Austin. In Moto3 si riparte dalla vittoria argentina di Tatsuki Suzuki dopo due anni di digiuno, con Diogo Moreira che ha preso gusto al podio e Andrea Migno gran 3° al rientro. Attenzione però anche a Stefano Nepa, reduce da una super rimonta, ed a Riccardo Rossi, che deve riscattarsi dopo il tonfo finale che ha vanificato un possibile podio. Vedremo come si comporterà la coppia Snipers, tra un Matteo Bertelle in crescita ed un Romano Fenati che deve ritrovarsi, sarà un’altra nuova scoperta infine per l’esordiente Filippo Farioli. Ci sono insomma tutti gli ingredienti per un altro round da non perdere.

GP Austin, il programma Sky Sport

Venerdì 14 aprile

16:00-16:35 Moto3 Prove Libere 1

16:50-17:30 Moto2 Prove Libere 1

17:45-18:30 MotoGP Prove Libere 1

20:15-20:50 Moto3 Prove Libere 2

21:05-21:45 Moto2 Prove Libere 2

22:00-23:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 15 aprile

15:40-16:10 Moto3 Prove Libere 3

16:25-16:55 Moto2 Prove Libere 3

17:10-17:40 MotoGP Prove Libere 3

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint

Domenica 16 aprile

16:45-16:55 MotoGP Warm Up

18:00 Moto3 Gara

19:15 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 15 aprile (diretta)

17:50-18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

19:50-20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

20:45-21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

22:00 MotoGP Sprint

Domenica 16 aprile (differita)

20:15 Moto3 Gara

21:20 Moto2 Gara

23:15 MotoGP Gara

