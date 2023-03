MotoGP, che ritorno: Jonas Folger con GASGAS Tech3 dal GP Texas

Il ritorno del #94 in MotoGP per la prima volta dal 2017. Jonas Folger torna in azione nella classe regina del Motomondiale a partire dal prossimo Gran Premio delle Americhe ad Austin, in Texas. Vista l’assenza forzata di Pol Espargaro, che dovrà affrontare un lungo recupero, il marchio GASGAS/KTM si è dovuto muovere di conseguenza. Ecco quindi l’ultimo collaudatore della casa austriaca, schierato accanto all’esordiente Augusto Fernandez per il tempo che sarà necessario.

Il 29enne tedesco (allora proprio con Tech3, ma in sella ad una M1), costretto a lasciare la MotoGP per problemi di salute, ha una nuova occasione. Ingaggiato da KTM lo scorso inverno come collaudatore, ha subito l’opportunità di disputare di nuovo qualche gara. “Spero Pol torni presto in forma” ha sottolineato Folger. “Non vedo l’ora di competere di nuovo, che bello ritrovare tutti i ragazzi del mio vecchio team! È una grande sfida per me, i test sono appena iniziati, ma avrò una grande occasione. Non vedo l’ora di scendere in pista in Texas.”

“Chiaramente ci vorrà tempo per il recupero di Pol Espargaro” ha aggiunto il team manager Nicolas Guyon. “I nostri pensieri sono con lui, siamo sempre in contatto. Ma finché non sarà a posto, il ruolo da collaudatore di Jonas [Folger] e alla sua esperienza MotoGP lo rendono il perfetto sostituto. Abbiamo bei ricordi assieme a lui e ha anche corso con noi a Sepang in pre-season. È un grande pilota, siamo contenti di dargli il bentornato.”

Foto: GASGAS Tech3