È una giornata ricca di novità per quanto riguarda KTM. Non solo la notizia della wild card, ma anche il coinvolgimento di Jonas Folger. L’ex pilota MotoGP infatti sarà a Sepang in occasione delle giornate di shakedown, dedicate solo ai tester ed ai rookie (in questo caso, il solo Augusto Fernandez). Gli obiettivi di Mattinghofen sono chiari: i suoi collaudatori Pedrosa e Kallio, per quanto di indubbio valore, hanno 37 e 40 anni. Il giovane tedesco, che di anni ne ha 29, è quindi un’opzione più che valida per il marchio austriaco in ottica futura.

Folger-KTM, la replica

Si tratterà quindi di una nuova ed interessante prova con KTM dopo il primo contatto avvenuto lo scorso ottobre a Jerez. In quell’occasione il pilota bavarese ha condiviso la pista con Dani Pedrosa, in attività anche i ragazzi Moto2 e Moto3 legati al marchio austriaco. Era prevista anche la prova della MotoGP per il miglior rookie 2022 Pedro Acosta, prima che il maltempo costringesse a rivedere i programmi. Tornando a Folger, il commento dopo questa prova speciale era stato eloquente. “Qualche bella giornata di test in Spagna con questa bestia [la KTM RC16, ndr]. Non vedo l’ora che arrivi la prossima volta.” Non dovrà appunto attendere a lungo: Folger sarà appunto a Sepang nei giorni 5-7 febbraio. La conferma arriva dal team manager Francesco Guidotti nella giornata di presentazione dei programmi KTM per la stagione 2023. “Stiamo lavorando per preparare Jonas Folger” ha infatti confermato Guidotti. “Sarà anche lui a Sepang per lo shakedown. Sappiamo di poter contare su Dani ma, se lo volesse, potrà guidare anche Jonas.”

Ritorno in MotoGP?

La sua possibile carriera in classe regina s’è conclusa molto presto. Ricordiamo i problemi di salute che l’hanno costretto ad interrompere prematuramente la collaborazione con Yamaha Tech3. Era il 2017, suo anno di debutto in MotoGP, e Folger aveva anche messo a referto il primo podio in casa, per la gioia dei suoi tifosi. A Motegi invece lo stop, la successiva scoperta della sindrome di Gilbert, in seguito il lungo lavoro per curarsi e tornare in forma. Nel 2019 è collaudatore Yamaha in MotoGP, parallelamente disputa quattro sostituzioni in Moto2 (senza punti), per poi tornare a competere nel 2020. Si rilancia nel IDM Superbike, campionato che vince a mani basse (otto vittorie in otto gare), disputando anche due wild card in WorldSBK. Trampolino di lancio per il Mondiale 2021, sua unica stagione completa in sella alla BMW M1000RR del team Bonovo MGM Racing: va a punti sette volte, spicca l’ottavo posto in Gara 2 ad Aragon. Non ottiene un posto per l’anno successivo, nel 2022 quindi non disputa nessun campionato. Ora però c’è l’ipotesi collaudatore KTM per il futuro: lo shakedown a Sepang sarà un test molto importante.

Foto: Instagram-Jonas Folger