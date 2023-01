Superbike, test Jerez: classifica day 2, Razgatlioglu quasi da record

È terminato il secondo e ultimo giorno di test Superbike a Jerez. Un primo antipasto di una stagione 2023 che si preannuncia davvero molto interessante. Sicuramente tutte le squadre speravano in qualche grado di temperatura in più per poter lavorare meglio.

Il best lap è stato realizzato da Toprak Razgatlioglu, che ha chiuso in 1’38″269. A soli 22 millesimi lo hanno separato dal record siglato nel 2019 da Jonathan Rea su Kawasaki, oggi secondo a 83 millesimi dal collega della Yamaha (protagonista di una caduta al mattino). Terzo tempo per il campione in carica Alvaro Bautista, distante solamente 180 millesimi dal turco e con un ottimo passo. Il titanico trio subito davanti a tutti.

Superbike, test Jerez: davanti sempre i soliti

Ducati, Yamaha e Kawasaki ci faranno divertire nel Mondiale SBK 2023. Dietro al trio di testa troviamo Michael Ruben Rinaldi (+0″377) con l’altra Ducati Panigale V4 R. Oggi altro lavoro importante sulla nuova moto, che si è confermata velocissima. Il riminese, che ha cambiato preparazione per questa stagione, ha iniziato decisamente bene.

Quinto tempo per l’altra Kawasaki ufficiale guidata da Alex Lowes (+0″906). Invece il compagno di Razgatlioglu, cioè Andrea Locatelli, è settimo a poco più di 1″ da Toprak. Kawasaki e Yamaha hanno lavorato sodo per poter contrastare la velocità ducatista in rettilineo. Non hanno motori più potenti, ma hanno cercato di migliorare in altre aree importanti delle loro moto. Da segnalare il nuovo forcellone della R1 per provare a ottenere maggiore trazione.

Per trovare un altro pilota ufficiale dobbiamo passare alla nona posizione, dove c’è Iker Lecuona con la Honda. Anche il team HRC ha avuto tanto da fare in queste due giornate. Grande attenzione sul nuovo telaio, ma ci sono state anche novità di aerodinamica ed elettronica, oltre che la nuova pinza dei freni Nissin.

BMW fuori dalla top 10, con Loris Baz undicesimo e Scott Redding dodicesimo. Più indietro Garrett Gerloff (quindicesimo) e Michael van der Mark (sedicesimo). La nuova M 1000 RR è stata svezzata, dopo il poco utile test di dicembre sul bagnato. Importante iniziare a mettere delle basi per lo sviluppo. Ora i tempi contano relativamente.

I risultati dei rookie: Aegerter e Petrucci ok

Il migliore tra i rookie è stato Dominique Aegerter, sesto con meno di 1″ di svantaggio da Razgatlioglu. Il campione in carica del Mondiale Supersport si è ben comportato in queste due giornate di test a Jerez. Ha trovato un buon feeling con la R1 e con il team GYTR GRT Yamaha.

Lo svizzero ha fatto meglio del suo compagno di squadra Remy Gardner decimo, a 1″195 da Toprak. La distanza tra i due è ridotta. Per entrambi questi giorni in Spagna sono stati fondamentali e l’ex pilota MotoGP si sta ambientando bene in una realtà molto diversa da quella del Motomondiale.

Tra i due c’è un altro debuttante, Danilo Petrucci, ottavo (+1″042) con la Ducati Panigale V4 R versione 2022 del Barni Spark Racing Team. Oltre 50 giri per continuare a prendere confidenza con moto e gomme, prima di avere a disposizione la versione 2023 da Portimao.

Il peggior rookie a livello di tempi è Lorenzo Baldassarri, diciottesimo a 2″7 dal leader. Il pilota si sta adattando alla Yamaha R1 e anche il team GTM94 si sta adattando alla classe Superbike, dopo le tante stagioni in Supersport. Come abbiamo già detto, è normale un inizio un po’ lento.

Superbike, test Jerez: tempi ufficiali e classifica finale day 2

Foto: WorldSBK.com