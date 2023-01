Cambia a metà la formazione per la prossima stagione MotoGP. KTM Factory punta sulla conferma Brad Binder e sull’ex Ducati Jack Miller per il Mondiale 2023. Non cambiano invece i colori delle RC16 a loro disposizione, con Red Bull ed il nome del marchio austriaco in bella evidenza. Se vogliamo, una piccola differenza è rappresentata nella parte bassa da Mobil 1, da quest’anno sponsor della squadra. Tutto pronto quindi in KTM per dare il via ad un nuovo anno mondiale, con Brad Binder chiamato al salto di qualità e Jack Miller alla sfida con il terzo costruttore diverso in MotoGP.

Si riparte dal 2° posto nella classifica a squadre conquistato nel 2022, primo anno senza concessioni. Sarà poi una stagione molto lunga, come ha sottolineato il team manager KTM Francesco Guidotti. “Ci saranno 21 GP ed avremo anche le Sprint Races: sarà importante chiudere costantemente in top 5.” L’obiettivo primario è uno solo: “Il titolo. Facile da dire ma non semplice da raggiungere!” Riguardo poi ai piloti, “Jack e Brad sono una combinazione speciale, due belle personalità. La squadra sarà molto forte.” Un duo in cui anche Pit Beirer, KTM Motorsports Directs, ripone grande fiducia: “Sono diversi, ma anche simili. Stanno poi dando una grande spinta ed è esattamente ciò che ci serve.”

Foto: Philip Platzer/KTM Images