MotoGP: Dani Pedrosa di nuovo in gara, sarà wild card a Jerez!

Nella giornata di presentazione di KTM per il 2023 arriva una notizia riguardo il collaudatore, Dani Pedrosa. È il team manager Francesco Guidotti a darne ufficialità nel corso del debrief dedicato: “Ho appena ricevuto la conferma, Dani Pedrosa sarà wild card a Jerez.” Un modo per rimarcare l’importanza del lavoro del tre volte iridato tra 250cc e 125cc, che affiancherà i piloti ufficiali Brad Binder e Jack Miller.

La prima, e finora unica, wild card del tester KTM era avvenuta in Austria nel 2021. La gara non era partita benissimo, visto l’inatteso highside che aveva provocato anche il botto di Savadori, con infortunio e la sua RS-GP in fiamme. Nonostante tutto, alla ripartenza Pedrosa aveva messo a referto un 10° posto, impressionante per un pilota che ha lasciato le corse a due ruote da anni! Ma per KTM l’aspetto più importante è raccogliere informazioni per migliorare la moto. Quale modo migliore quindi per “Metterlo nella migliore posizione per esprimere il suo potenziale”, come ha sottolineato Guidotti. Segnale decisamente positivo anche per Pit Beirer: “Non farebbe una wild card se non pensasse che la moto è competitiva, quindi…”

In programma quindi la seconda wild card per Dani Pedrosa, con annesso nuovo format tutto da scoprire, gomito a gomito in primis con Binder e Miller. Ma anche con i ragazzi Tech3, in particolare l’esordiente Augusto Fernandez, visto che la GasGas che guideranno lui e Pol Espargaro è sempre una RC16. Sarà anche una gioia per i tifosi del “piccolo Samurai”, che avranno un’altra occasione per osservare il #26 di nuovo in pista.

