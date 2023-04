MXGP Svizzera, Guadagnini&co in diretta TV: gli orari del GP

Saranno giornate pasquali, ma anche di Motocross. Con diretta garantita su Raisport per quanto riguarda le due gare della categoria maggiore di lunedì 10 aprile, a Pasquetta. Gli appassionati quindi potranno guardarsi i campioni della classe regina, con il leader Jorge Prado e Jeffrey Herlings al comando della classifica. Pronti a dire la loro Mattia Guadagnini, Alberto Forato ed Alessandro Lupino in primis, esordio stagionale anche per Nicholas Lapucci, debutto assoluto infine per il 23enne lombardo Emanuele Alberio. Quasi sicura invece l’assenza di Arminas Jasikonis, ancora alle prese con problemi di salute. L’entry list completa.

MX2 e WMX

Chi riuscirà a fermare lo scatenato Jago Geerts? L’alfiere Yamaha è scattato davvero a tutto gas, gli avversari dovranno fare gli straordinari per provare ad insidiarlo. Speranza azzurra è Andrea Adamo, attualmente 4° nella classifica generale con anche un podio a referto. Ma non sarà l’unico crossista italiano al via, in primis riecco Lorenzo Ciabatti, al suo secondo round mondiale dopo l’esordio in Sardegna. L’entry list completa. Nel Mondiale Motocross femminile tutte a caccia di Daniela Guillen, in trionfo nel round inaugurale a Riola Sardo. Occhi puntati su Kiara Fontanesi, Giorgia Blasigh ed Elisa Galvagno, non gli unici talenti azzurri al via a Frauenfeld: l’entry list completa.

GP Svizzera, la programmazione

Sabato 8 aprile

8:50 WMX Free Practice

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP OAT Free Practice

12:10 WMX Qualifying Practice

12:45 MXGP Wildcard Free/Qualifying practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP OAT Time Practice

15:05 WMX Gara 1

16:35 MX2 RAM Qualifying Race

17:20 MXGP RAM Qualifying Race

Lunedì 10 aprile

9:45 WMX Gara 2

10:25 MX2 Warm Up

10:45 MXGP Warm Up

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

Foto: mxgp.com