Il CIV Junior entra nel vivo: ad Ortona tornano le Sprint Race

Trascorsi poco più di dieci giorni dalla première all’Autodromo dell’Umbria di Magione, la carovana del CIV Junior riprende già la via della pista. Questo fine settimana il Circuito Internazionale d’Abruzzo in quel di Ortona ospita il secondo round stagionale della serie tricolore dedicata alle giovani leve del nostro panorama nazionale, invitando alla bagarre senza esclusione di colpi i binomi delle classi FIM MiniGP Italy Series Ohvale 160cc e 190cc, Coppa Italia Junior e Ohvale 110cc.

TORNANO LE SPRINT RACE NEL CIV JUNIOR

Il CIV Junior 2024 vivrà di fatto il suo primo crocevia. Un appuntamento come sempre con tanti legittimi pretendenti alla vittoria, ma che registrerà soprattutto l’atteso ritorno delle Sprint Race. Dopo i pareri favorevoli raccolti nel 2023, le gare di durata ridotta torneranno protagoniste in ciascuna categoria per la prima di due volte in stagione, anticipando nella giornata di sabato la disputa della consueta doppia manche domenicale. Un fattore in grado di rendere il pronostico del fine settimana ancora incertissimo, con in palio punti pesanti in ottica campionato.

GLI ATTESI PROTAGONISTI AD ORTONA

In tal senso, il “triple header” di Ortona sarà destinato a fare chiarezza sui valori in campo. Da Magione sono emersi due padroni indiscussi. Questo il caso di Carmelo Greco nella FIM MiniGP Italy Series Ohvale 160cc e Lorenzo Fino nella FIM MiniGP Italy Series Ohvale 190cc. Entrambi dovranno vedersela da avversari determinati ad inseguire la personale prima vittoria stagionale. Da una parte Mattia Gabrielli, Maicol Colazzo e Filippo Balestrero, dall’altra Matteo Mancini e Luca Rizzi. Più incerta la situazione nella Coppa Italia Junior, con Pier Francesco Venturini a precedere di 10 lunghezze Daniel Da Lio nella classe Superstar e Fabrizio Penzo incalzato da Franco Zenatello nella classe Legends. Discorso analogo per la Ohvale 110cc, con il leader Dario Scibilia ed Edoardo Colarusso separati da 10 punti.

GARE IN DIRETTA SU FEDERMOTOTV

Per l’occasione le piccole promesse del CIV Junior verranno assistite da tecnici federali di comprovata esperienza quali Davide Stirpe e Gianluca Nannelli più Marco Di Marcello in qualità di preparatore atletico a supporto dei piloti. Le gare di Ortona potranno essere seguite grazie alla piattaforma di live streaming (previo abbonamento) FedermotoTV. Accessibile sia tramite browser che app dedicata per sistemi IOS e Android, streaming gratuito per tutti i tesserati FMI.

Clicca QUI per il programma di gara di Ortona

Photo credit: Ohvale