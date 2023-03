MXGP: Jeffrey Herlings voto 100, l’eterno ritorno del talento KTM

L’ultimo trionfo di GP, il numero 99, era arrivato a Mantova a fine 2021. Jeffrey Herlings ha portato in conteggio alla cifra tonda, il 100, ottenuto con un 2-2 nella tappa MXGP a Riola Sardo. In mezzo non dimentichiamo un infortunio che l’ha tenuto fuori per tutto il 2022, annata quindi chiusa senza nemmeno un GP a referto nel Mondiale Motocross. Ma non è un talento che scopriamo oggi, i suoi numeri ed in generale i suoi anni mondiali hanno già dimostrato di cosa è capace. Herlings però non smette mai di sorprendere e di superarsi. Ora è davvero ad un passo dall’affiancare il più vincente di sempre.

Stefan Everts ora trema

Nel mirino c’è il pilota che tutt’ora comanda sia la classifica assoluta di GP che quella dei titoli mondiali conquistati in carriera. Sfortunatamente per Herlings, i tanti infortuni gli hanno permesso di raggiungere per il momento solo la metà dei mondiali conquistati da Everts, 5 contro 10. Incredibile se pensiamo che invece per quanto riguarda i successi di GP gli è ormai alle spalle. Jeffrey Herlings si è preso il 100° trionfo, Stefan Everts è a quota 101! Numeri che “sottostimano” il talento dell’asso di Geldrop, come detto anche troppo sfortunato a livello fisico. Ma Riola Sardo ha mostrato ancora una volta che non c’è davvero infortunio che tenga.

Herlings: “Ho un punto debole”

Era il 2021, il GP della Città di Mantova, gran finale del triello mondiale tra Herlings, Febvre e Gajser. Il trionfo dell’alfiere KTM gli permette di assicurarsi la sesta corona mondiale. Titolo che non può difendere per infortunio, ma ha già rimesso il turbo: podio nel primo GP, vittoria nel secondo. Prado è partito alla grande in questo 2023, ma il “convalescente” si è già portato in seconda posizione iridata… “È stato difficile, il tracciato era veloce e non era così semplice superare” ha dichiarato Herlings. Aggiungendo che “Quando gli altri erano un po’ stanchi io ero ancora in forma e sono riuscito a spingere.” Ma si trova pure un punto debole: “Devo lavorare sulle partenze, bisogna migliorare. Una volta sistemato questo punto, sarà tutto più facile.”

Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM Images