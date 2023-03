MXGP Sardegna, Jeffrey Herlings all’inferno e ritorno: vince il 100° GP

Jeffrey Herlings è sempre più nel mito: a Riola Sardo ha festeggiato il 100° successo nel Mondiale Motocross, aggiundicandosi la vittoria di tappa nel secondo round MXGP a Riola (Sardegna). E’ la fine di un incubo per il 29enne olandese che per una serie di infortuni era stato costretto a saltare l’intera stagione ’22. Dopo una lunghissima convalescenza si era scaldato due settimane fa nell’apertura in Argentina e nel mare di sabbia dell’Isola ha riassaporato la gioia del trionfo. Vincitore di cinque titoli Mondiali, Jeffrey Herlings è stato premiato da Tony Cairoli, altra leggenda del motocross, che dopo il ritiro è diventato team manager KTM, dunque “capitano non giocatore” proprio dell’ex avversario di tante battaglie. Cairoli, nove titoli Mondiali, si è fermato a 94 GP vinti.

Trionfo con due secondi posti

La cosa curiosa è che Jeffrey Herlings ha traguardo il fantastico traguardo dei 100 GP vinti senza…vincere. E’ infatti arrivato secondo in entrambe le manche del GP di Sardegna: nella prima è finito dietro lo scatenato spagnolo Jorge Prado (GasGas). Nella seconda è stato sorpreso dal connazionale Glenn Coldenhoff (Yamaha), uno dei più forti sui terreni in sabbia. Nel computo del punteggio combinato nessuno però è stato forte come JH84. Con il trionfo odierno l’olandese si porta ad appena sette punti dalla vetta Mondiale, ancora in mano a Jorge Prado vincitore in Argentina. Al netto di infortuni, spada di Damocle per un Herlings fuoriclasse spesso sfortunato, il sesto Mondiale è nei pronostici.

Poca Italia

Il GP Sardegna è stato esaltante ma è mancato un lampo italiano. Mattia Guadagnini non ha brillato su questo tipo di terreno, finendo soltanto undicesimo nella classifica combinata, con 20 punti. Meglio ha fatto Alberto Forato, nono (25 punti). Guadagnini scende al decimo posto della classifica generale, con 55 punti. Al vertice Prado (100 punti) inseguito da Herlings, 93.

Andrea Adamo regge l’urto in MX2

Nel Mondiale under 23 anni il 19enne siciliano della KTM ha concluso il GP in sesta posizione, frutto di un quinto e di un sesto posto. Sulla sabbia i piloti nordici hanno fatto la differenza, con l’olandese Kay de Wolf (Husqvarna) e il belga Jago Geerts (Yamaha) che si sono scambiati il primo e secondo posto. Il GP è andato a Geerts, per il successo in gara 2 discriminante in caso di pari punti (47 a testa). Nel Mondiale Andrea Adamo scende in quarta posizione, con 83 punti. Al comando Jago Geerts con 117.

La prossima tappa del Mondiale Motocross si corre il 10 aprile sul tracciato svizzero di Frauenfeld.

