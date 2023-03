Moto3: Joel Kelso si ferisce nel pazzesco botto con Holgado dopo la fine

A gara conclusa, ecco l’imprevisto che non ti aspetti. Protagonisti Daniel Holgado, che ha appena tagliato il traguardo da vincitore (qui la cronaca del GP), e Joel Kelso, che invece è 9°. È il momento quindi in cui si rallenta, ma l’alfiere PrustelGP si ‘distrae’ (si stava togliendo una visiera a strappo) e finisce addosso a Holgado davanti a lui! Un incidente da paura che lascia Kelso molto dolorante a terra, prontamente soccorso dal personale medico. Il responso non è purtroppo felice: frattura della caviglia sinistra. Questo vuol dire che sicuramente non sarà in Argentina, visto che si corre lì la prossima settimana, in seguito si vedrà.

Quello tra Kelso e Holgado non è il primo episodio di questo tipo sul rettilineo del traguardo di un GP. Un esempio è il Mugello 2021, stessa dinamica ma stavolta alla fine del warm up lap, quindi prima del via della gara. Enea Bastianini che incredibilmente finisce addosso a Johann Zarco, autoeliminandosi subito dalla corsa! Molto più spaventoso invece un episodio a Laguna Seca nel 1989 in 500cc, stavolta sì dopo la bandiera a scacchi. Un terribile incidente nel giro d’onore che rovinò la carriera di Bubba Shobert, mentre Kevin Magee riportò seri danni ad una gamba (le immagini).

Foto: motogp.com