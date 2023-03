Moto3 Portimao: primo trionfo di Holgado e Tech3, Moreira storico podio

Dopo il primo podio e la prima pole ottenuti l’anno scorso, Daniel Holgado ha completato l’opera. Nel primo GP 2023 a Portimao arriva il suo primo trionfo mondiale, ma è una festa incredibile anche nel box Tech3. Lo spagnolo infatti ha regalato il primo successo Moto3 anche alla squadra di Hervé Poncharal! David Munoz conferma quanto visto già nel 2022 e si prende il secondo gradino del podio, ma è il 3° posto di Diogo Moreira che fa la storia. Primo podio di un brasiliano in Moto3, battuto anche il mentore Alex Barros, che ci ha messo ben più tempo dal debutto mondiale per salire sul podio! José Antonio Rueda strepitoso 4° al debutto, da tenere d’occhio… Ottimo inizio di stagione per Stefano Nepa, unico italiano in lotta per le prime posizioni. La condizione fisica non è ancora perfetta, vedremo più avanti. La cronaca del Gran Premio del Portogallo.

Moto3, i primi giri

Che disastro per Deniz Oncu: non parte nemmeno per il warm up lap, la moto viene portata via a spinta dalla griglia Moto3! Scatta dalla pit lane, non l’ideale per uno dei possibili favoriti del 2023… Il super scatto è di Joel Kelso, che beffa tutti e vola al comando della corsa, seguito da Sasaki, Holgado, Ortola e via via tutti gli altri, compreso Nepa, l’unico italiano nelle zone alte. Lorenzo Fellon invece torna subito al box, un prematuro ritiro per guai fisici pregressi, mentre Scott Ogden si ritira in seguito ad un incidente. Si complica presto gara del rookie David Alonso, nel gruppetto di testa, ma scivolato dopo pochi giri in seguito ad un contatto con Ortola. Finale sfortunato anche per Filippo Farioli, unico esordiente italiano in Moto3 scivolato a 15 giri dalla fine: prova a ripartire, ma si vede costretto al ritiro. Gara compromessa poco dopo per Ivan Ortola, nel gruppetto di testa ma sanzionato con una doppia Long Lap Penalty per l’incidente con Alonso. Non lo aiuta poi un incidente negli ultimi giri della corsa.

La prima volta e la storia

La Moto3 riparte da dove si è fermata l’anno scorso, con qualche nome diverso ma con la stessa, intensa bagarre che ormai contraddistingue la categoria minore. Impossibile prevedere il podio tra i 12 battaglieri protagonisti, poi rimasti in 10. Il piccolo tentativo di fuga di Holgado non riesce, tra un errore suo ed i battaglieri inseguitori in agguato. Notevole la rimonta a passo di marcia di Deniz Oncu, 11° ed ormai nelle vicinanze del gruppetto in vetta! Ma a quel punto mancano meno di due giri, impossibile ormai inserirsi nella lotta per la zona podio. Vittoria di Daniel Holgado, la prima in Moto3 sia per lo spagnolo che per un team Tech3 in festa! David Munoz riparte da quanto fatto vedere al debutto e si prende il secondo gradino del podio, super Diogo Moreira 3° e nella storia del Motomondiale! Settimo posto per Stefano Nepa, unico italiano in lotta per il podio: un bel punto di ripartenza dopo il grave infortunio, vedremo nelle prossime gare. Da segnalare un imprevisto: Joel Kelso, alle prese con la visiera a strappo dopo il traguardo, non si accorge di Holgado lento davanti a lui e gli finisce addosso! Un brutto incidente per l’australiano, 10° al traguardo ma piuttosto dolorante…

La classifica

Foto: motogp.com