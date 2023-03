MotoGP, Forcada accusa Yamaha: “Che ca… fanno nel box di Morbidelli”

Nessuna novità nell’angolo di box Yamaha occupato da Franco Morbidelli. Scattato dalla diciassettesima posizione, il pilota italo-brasiliano ha cercato di non prendere troppi rischi nella MotoGP Sprint e dopo il primo giro ha recuperato due piazza. Ha lottato al centro del gruppone per dodici giri, è risalito fino ad essere tredicesimo prima di vedersi sorpassare dalla Honda di Alex Rins. Ha chiuso al quattordicesimo posto con un distacco di 17″ dal vincitore Pecco Bagnaia.

Delusione nel box Yamaha

Continua il momento di difficoltà di Franco Morbidelli che ancora non riesce a brillare con questa Yamaha M1. “Per me è stato un sabato pomeriggio molto difficile. Al mattino avevo un buon feeling, stavo abbastanza bene. Nella gara sprint pensavamo di migliorare, invece abbiamo peggiorato. Stiamo indagando sui motivi“, ha detto al termine della MotoGP Sprint. Non ci sono molti motivi per cui sorridere nel box di Iwata, anche alla luce del decimo piazzamento di Fabio Quartararo. “Ovviamente speravamo in un inizio di stagione molto migliore, ma non era la nostra giornata“, ha commentato il team manager Massimo Meregalli. “Chiaramente, abbiamo del lavoro da fare come squadra per assicurarci di ottenere risultati migliori. La Sprint ci ha fornito dati e idee su dove possiamo migliorare“.

Forcada a difesa di Morbidelli

Per Franco Morbidelli doveva essere la stagione del riscatto per preservare la sua posizione in Yamaha, con un contratto in scadenza a fine anno sempre più in bilico. I guai per lui sembrano iniziati dopo la separazione dal suo ex capotecnico Ramon Forcada. Quando il pilota della VR46 Academy è passato nel team factory, i vertici della Casa giapponese ha deciso di separarli per non sconvolgere gli equilibri dell’allora team satellite Petronas SRT. L’esperto tecnico spagnolo oggi è direttore del team RNF MotoE ed è ancora attivo con il Finetwork Team anche nella JuniorGP. Le vicende di Franco continuano però a stargli a cuore, come dimostra un tweet postato dopo la MotoGP Sprint. “Vorrei sapere che ca… ci fanno nel box di Morbidelli“.

Foto di Valter Magatti