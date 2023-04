British Superbike 2023 in gara a Silverstone con 28 piloti al via

Sul tracciato National (corto) di Silverstone prende il via una stagione 2023 del British Superbike con gli elementi distintivi di sempre. Un regolamento che funziona, un parterre di 28 piloti iscritti a tutto il campionato, pronostico incerto ed un format volto a render sempre più appetibile il prodotto. Una formula di successo, certificata dai verdetti dell’inaugurale sessione di prove libere. Archiviati dei test pre-campionato perlopiù infastiditi dalla pioggia, al comando spicca Kyle Ryde.

RYDE SUGLI SCUDI NEL BRITISH SUPERBIKE

Con Bradley Ray passato al Mondiale Superbike, quest’anno Kyle Ryde in OMG Racing ha rilevato il ruolo di caposquadra. Un’occasione unica per l’ex meteora del Mondiale Supersport, pronto a lottare per il titolo e partito alla grande in questo 2023 sin dalla pre-season. Nelle prime libere in 53″545 si è preso il comando delle operazioni, tenendo testa nell’ordine a Tommy Bridewell (BeerMonster PBM Ducati) ed Andrew Irwin, tornato in Honda Racing UK.

LEON HASLAM CON LA BMW UFFICIALE

Con colori e sponsor “mondiali” ed il diretto supporto della casa madre, Leon Haslam sembra rigenerato. La controprova il quarto crono con la M 1000 RR schierata sotto le insegne ROKiT BMW Motorrad British Superbike Team, seguito nell’ordine da Danny Buchan (TAS BMW) e dal preannunciato favorito per la conquista del titolo Jason O’Halloran (McAMS Yamaha).

NEL POMERIGGIO SECONDE LIBERE DEL BRITISH SUPERBIKE

Il BSB tornerà in azione nel pomeriggio per la seconda sessione di prove libere. Da programma, un turno che eleggerà i piloti ammessi di diritto al decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali in programma domani.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Silverstone National, Classifica Prove Libere 1

1- Kyle Ryde – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 53.545

2- Tommy Bridewell – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.120

3- Andrew Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.146

4- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 0.150

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.173

6- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.211

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.287

8- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 0.307

9- Glenn Irwin – BeerMonster Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.308

10- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.450

11- Luke Mossey – Tactix by Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 0.520

12- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.548

13- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 0.595

14- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.683

15- Danny Kent – Lovell Kent Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.741

16- Tim Neave – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.804

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 0.821

18- Davey Todd – Milenco by Padgetts Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 0.869

19- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.895

20- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.955

21- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.138

22- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 1.184

23- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.211

24- Jack Scott – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1.256

25- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.298

26- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.410

27- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.701

28- Luke Hopkins – NP Motorcycles – Kawasaki ZX-10RR – + 3.722