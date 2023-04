MotoGP, Marco Bezzecchi: festa in spiaggia per la prima vittoria

MotoGP News

Piedi per terra dopo la prima vittoria in MotoGP di Marco Bezzecchi, ma adesso è il momento dei festeggiamenti. La prima volta non si scorda mai e dopo il rientro dall’Argentina l’allievo della VR46 Academy è atteso dal suo fan club per onorare questo storico successo. Il pilota riminese incontrerà i suoi tifosi sabato 8 aprile sulla spiaggia 22 dalle ore 17:30.

Ribattezzato con il soprannome “Simply the Bez”, dopo appena due gare Marco Bezzecchi si ritrova in testa alla classifica piloti MotoGP. Merito del podio di Portimao e della vittoria di Termas che lo proiettano a 50 punti, seguito da Francesco Bagnaia a quota 41. Con la Ducati Desmosedici GP22 ha instaurato subito un ottimo feeling anche se tenere questo ritmo per l’intero campionato non sarà semplice. La concorrenza si è dimostrata agguerrita e ad Austin potrebbe rientrare uno dei grandi favoriti: Marc Marquez. “Il campionato è appena iniziato… Abbiamo vinto una gara e cercherò di lottare sempre al massimo per battagliare con quelli forti“.

Bezzecchi leader della MotoGP

Nessuna tensione interna al gruppo di Tavullia, come qualcuno aveva iniziato a ipotizzare dopo il trionfo in Argentina. Subito dopo la gara Bagnaia è andato ad abbracciare Bezzecchi, “era felice per me, ha messo già da parte la caduta ed è bello carico“, ha raccontato Marco a Rimini Today. Secondo alcuni la pioggia avrebbe favorito la vittoria, ma sin dal primo round in Portogallo il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha dimostrato di essere da podio. La preparazione proseguirà anche in questi giorni, per arrivare al meglio in Texas e poi approdare alle gare europee in calendario.

Essere in testa al Mondiale MotoGP è una bella sensazione che cercherà di preservare quanto più a lungo possibile. Il Circuito delle Americhe potrebbe rivelarsi una pista amica per le mire espansionistiche di Marco Bezzecchi. “E’ una delle piste più complicate, difficili e fisicamente toste del Campionato. Per la prima volta disputeremo due gare e sarà difficile per tutti. L’anno scorso è stato un bel banco di prova (caduta e zero punti, ndr), quest’anno continueremo a lavorare sodo per arrivare il più lucidi e competitivi alla gara di domenica“.