Superbike, Bradley Ray e Motoxracing: la nuova sfida parte da Assen

Il campionato mondiale Superbike 2023 ripartirà nel weekend 21-23 aprile da Assen, dove farà il suo debutto stagionale Bradley Ray con il team Yamaha Motoxracing. Come da accordi, corre solo i round europei e quindi non lo abbiamo visto in azione né in Australia né in Indonesia.

Per prepararsi all’esordio, il pilota inglese e la sua squadra hanno partecipato ai test di Aragon e Montmelò. Purtroppo, un problema al motore gli ha consentito di girare solo nel pomeriggio del secondo giorno al Motorland. Inoltre, solamente in Catalunya c’era a disposizione la versione definitiva della Yamaha R1 con la quale gareggerà il campione in carica del BSB.

Superbike, Bradley Ray fiducioso dopo il test a Montmelò

Ray avrebbe voluto arrivare al round di Assen con più chilometri percorsi, però cercherà di fare del suo meglio: “Ad Aragon non è andata secondo i piani – ha dichiarato – ma è stato positivo svolgere i due giorni a Montmelò. Abbiamo provato diverse cose e stiamo lavorando nella giusta direzione. Sfortunatamente nella seconda giornata ho avuto un piccolo incidente che ci ha rallentato. Sarebbe stato bello migliorare il tempo sul giro, ma non sono stressato per il mio crono. Sono fiducioso per quanto riguarda il mio ritmo di gara con gomme usate“.

In Catalunya 69 giri il primo giorno e 30 nel secondo per il pilota britannico, che ha cercato di prendere sempre più confidenza con una Yamaha R1 differente da quella che utilizzava nel BSB: “Stiamo lentamente facendo dei progressi – spiega – con questa R1 che è completamente diversa da quella che guidavo prima. Posso imparare maggiormente sull’elettronica facendo più giri. Il telaio ora sta iniziando ad essere più comodo. Ci vorrà solo del tempo. Non abbiamo fatto tanti giorni di test, le altre squadre hanno passato più tempo in pista. Non credo che siamo lontani, stiamo lavorando nella corretta direzione e non vedo l’ora di iniziare ad Assen“.

SBK, Shakey Byrne crede in Bradley

Ad Assen per Ray non sarà un debutto assoluto nel Mondiale Superbike, dato che da wild card Suzuki disputò il round a Donington nel 2018, però si tratta della sua prima stagione effettiva nel campionato. Ci tiene a fare bene e il suo manager, l’ex pilota Shane ‘Shakey’ Byrne, lo seguirà con grande attenzione.

Intervistato dal sito ufficiale WorldSBK, Byrne si è così espresso in vista dell’esordio del suo rider: “Sta facendo un grande passo in un campionato duro. Il gruppo dal quarto al quindicesimo posto è compatto e competitivo, come in Moto2. Non sarà facile, sarà un battesimo di fuoco. C’è un motivo se è campione BSB. Spero che si trovi bene anche con la Yamaha in configurazione SBK. La squadra ha fatto bene lo scorso anno ed è pronta, come noi, a fare un passo avanti per mettersi in luce“.

Foto: WorldSBK.com