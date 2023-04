Moto2 Argentina: Tony Arbolino, trionfo magistrale sotto la pioggia

Che bella domenica per Tony Arbolino! Aveva già comandato con autorità nell’acquazzone thailandese, l’acqua (anche se non di quella portata) lo premia ancora una volta. L’italiano è parte del trio in fuga e sfrutta al massimo l’errore di Alonso Lopez, a lungo davanti. È un super trionfo per Arbolino, che oltre alla vittoria si prende anche la leadership Moto2 iridata! Lo aiutano la penalità di Canet ed una gara tutt’altro che perfetta per Acosta, ora 3° nella generale. Lopez oggi è quindi 2°, segue un terzo posto molto speciale per Jake Dixon. La scorsa notte infatti è nata la sua bambina, Summer: il cartello con la scritta “Ottimo lavoro, papà” mostrato dal suo team al parco chiuso è eloquente. La cronaca del Gran Premio d’Argentina.

Moto2, gara bagnata

Una notizia è l’assenza di Ai Ogura, che ci ha provato ma che infine non disputa la corsa odierna, preferendo concentrarsi sul recupero al polso sinistro. Un secondo zero pesante per il vice-campione Moto2 in carica. Gara dichiarata bagnata anche per questa categoria, i piloti dovranno percorrere 14 giri, ovvero 2/3 della distanza totale. Questo perché la Moto2 non ha mai girato sul tracciato argentino in queste condizioni, come sottolineato dal direttore gara Mike Webb. Certo, se fosse rimasto il warm up… Tutto pronto quindi per questa seconda corsa di giornata, con anche una Long Lap Penalty assegnata al rookie Sergio Garcia per guida irresponsabile in Q1 (un contatto con Marcos Ramirez).

Arbolino, attesa ed attacco

Partenza terribile per Lopez. l’inserimento del limitatore gli fa perdere svariate posizioni. non va meglio a Vietti che ne perde cinque al via. Tutt’altra storia per Canet ed il neo papà Dixon, in aperta contesa per la vetta, seguono poco dietro Gonzalez, Chantra (prima di un errore) e tutti gli altri. Colpo di scena con la doppia Long Lap per Canet, punito per un’evidente partenza anticipata! Non è giornata per Kelly, Sanchis e Skinner ritirati, ma a sorpresa nemmeno per Acosta, addirittura precipitato inizialmente fuori dalla zona punti! In poche tornate invece abbiamo tre piloti in netta evidenza sugli altri: Lopez è tornato davanti, Arbolino e Dixon però lo seguono da vicino. L’italiano tenta anche un sorpasso che però non va a buon fine, ma coglie l’occasione a tre giri dalla fine per un errore del pilota spagnolo. Da quel momento Arbolino non concede replica e coglie un solido trionfo che lo proietta al comando della classifica iridata. Sul podio con lui Alonso Lopez e Jake Dixon, Somkiat Chantra alla fine perde una posizione per limiti di pista.

La classifica

Foto: motogp.com