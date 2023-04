LIVE MotoGP Argentina 2023: diretta Gara in tempo reale

18:52 – La gara sul bagnato potrebbe penalizzare le Aprilia che sull’asciutto avevano mostrato di avere qualcosa in più nel venerdì di prove libere.

18:49 – Dopo una settimana di silenzio Marc Marquez ha postato una Instagram Stories per festeggiare la prima pole in MotoGP di suo fratello Alex… “Vamoooss“.

18:46 – Diego Guellini, capotecnico di Fabio Quartararo che partirà dalla decima piazza. “Il grip stamattina non era male, abbiamo visto dove potevamo migliorare curva per curva“.

18:44 – Franco Morbidelli parte dal 4° posto in griglia e dal 4° posto ottenuto nella Sprint di ieri. Per il pilota Yamaha potrebbe essere una buona occasione per il riscatto. “È stato grazie al team e all’ingegner Marmorini che hanno migliorato il motore. Quest’anno siamo migliorati, ma ci sono ancora aree da sistemare. Abbiamo una buona base su cui costruire, ma devo tenere i piedi per terra. Se riusciremo ad essere veloci anche ad Austin, allora potremo andare avanti“.

18:40 – Il GP dell’Argentina sarà una gara bagnata, continua a cadere una pioggia leggera. Non è da escludere una gara flag-to-flag. Le temperature dell’asfalto arrivano a 22°C. Dopo il giro di ricognizione i piloti della MotoGP si schierano in griglia di partenza.

18:35 – La classe MotoGP conta un altro pilota infortunato. Dopo Pol Espargaró, Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira, anche Joan Mir resterà fuori dai giochi in seguito all’incidente rimediato nella Sprint Race di ieri.

Il sabato di MotoGP a Termas

Secondo weekend di MotoGP a Termas de Rio Hondo dove si corre il GP dell’Argentina. La Sprint Race del sabato ha visto trionfare la KTM di Brad Binder, un osso duro che non andrà sottovalutato in questa stagione 2023. Bene il duo del team VR46 formato da Marco Bezzecchi e Luca Marini entrambi sul podio. A Pecco Bagnaia non è riuscito il tris di vittorie e ci riproverà nella gara di oggi sui 25 giri: il campione della Ducati ha raccolto un buon 6° posto che lo consolida in testa alla classifica piloti.

La griglia della domenica si ricompone in base ai risultati delle qualifiche di sabato mattina. In pole position ritroveremo Alex Marquez, alla sua prima pole in MotoGP. Dalla prima fila scatteranno i colleghi di marca Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, con il piemontese del team factory che stavolta dovrà prestare maggiore attenzione alla partenza. Franco Morbidelli aprirà la seconda fila: l’italo-brasiliano della Yamaha ieri sembrava ritornato ai livelli del 2020 e per alcuni brevi tratti si è ritrovato persino al comando. Maverick Vinales e Johann Zarco completano la seconda fila.

In terza fila Luca Marini, Jorge Martin e Aleix Espargaró, quest’ultimo autore di una caduta a quattro giri dalla fine della Sprint Race. Domenica dovrà essere il giorno del riscatto per l’Aprilia, che qui ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP nel 2022. Decima finestra in griglia per Fabio Quartararo che non nasconde un certo malumore: “Le qualifiche non sono andate benissimo. Ad essere sincero, sul bagnato non mi aspettavo di essere subito così veloce nel Q1. Ma non appena la pista si è asciugata è stato un incubo“. Il GP dell’Argentina prenderà il via alle 19:00 (ora italiana). Prossima settimana turno di riposo, poi si ritornerà in scena ad Austin.

Foto: MotoGP.com