MotoGP: Honda perde anche Joan Mir, fuori dal GP Argentina

Honda sarà al via nella gara domenicale solamente con il duo della squadra di Lucio Cecchinello. Fuori causa anche Joan Mir dopo il brutto incidente nelle fasi iniziali della MotoGP Sprint. Il maiorchino infatti è stato dichiarato non idoneo per trauma cranico e cervicale, confermato dopo tutti gli esami svolti presso l’ospedale Santiago del Estero. Non solo, visto che Mir continua ad accusare problemi di nausea e malesseri vari. HRC conta di riavere il suo #36 per il prossimo GP, di scena ad Austin tra due settimane.

Il comunicato Honda

“Dopo il controllo medico del mattino, Joan Mir è stato dichiarato non idoneo per il GP Argentina. Lo staff medico ha rilevato un trauma cranico e cervicale. Dopo la TAC ed i test ad ultrasuoni presso l’ospedale Santiago del Estero, è stata confermata la lordosi fisiologica cervicale. Joan Mir continua ad accusare nausea e giramenti di testa. Mir tornerà in Europa per continuare il suo recupero e prepararsi al meglio per il Gran Premio delle Americhe dei prossimi 14-16 aprile.” Arriva anche la breve dichiarazione di Joan Mir via comunicato: “Dopo la violenta caduta di ieri non prenderò parte alla gara di oggi. Non ho nulla di rotto, ma per la sicurezza mia e degli altri è meglio non correre rischi. Ora devo pensare al recupero per essere di nuovo al 100% per il GP delle Americhe.”

Dopo Marquez, anche Mir

Continua il periodo difficile per il team Repsol Honda. Marc Marquez è fuori causa per l’incidente da lui provocato a Portimao, ora la squadra ufficiale dell’Ala Dorata perde anche Joan Mir. Per il maiorchino ex Suzuki la MotoGP Sprint non è nemmeno iniziata sul serio, il brutto highside infatti è avvenuto proprio nel corso del primo giro a Termas de Rio Hondo, o meglio dopo poche curve. Honda quindi dovrà affidarsi solamente alla squadra satellite LCR di Lucio Cecchinello, Alex Rins e Takaaki Nakagami saranno i soli al via più tardi per la ‘gara lunga’ in Argentina.

Foto: motogp.com