MotoGP Argentina, Warm Up: Marco Bezzecchi top sotto la pioggia

Mattinata piovosa per cominciare la domenica di gare, Marco Bezzecchi è il migliore in queste condizioni. Il warm up MotoGP infatti si svolge su pista bagnata, vedremo in seguito se la situazione si confermerà o se ci saranno altri cambiamenti. Lo ricordiamo, ieri Brad Binder si è imposto nella MotoGP Sprint davanti al duo VR46, s’è rivisto Franco Morbidelli, Alex Marquez ha limitato i danni della gomma sbagliata, imponendosi sul campione in carica Pecco Bagnaia. Ed oggi? Intanto ecco il resoconto dell’ultimo turno prima della gara di domenica.

MotoGP Warm Up

La prima (brutta) notizia è già arrivata: il Repsol Honda Team è completamente fermo oggi, Joan Mir è stato dichiarato non idoneo dopo il violento highside all’inizio della MotoGP Sprint. Un’altra notizia non proprio positiva è che è tornata la pioggia, il warm up prima della corsa quindi si disputa in queste condizioni. Da vedere poi per la gara del pomeriggio argentino, se continuasse potremmo avere una gara ancora più imprevedibile rispetto a quella di ieri! Ma questo lo vedremo nelle prossime ore, nel frattempo il warm up bagnato premia Marco Bezzecchi. “Ma preferisco l’asciutto” ha però ammesso il pilota VR46, in vetta sul compagno di box Luca Marini e su Jack Miller.

La classifica

Foto: motogp.com