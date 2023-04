L’imprevedibilità della MotoGP Sprint si conferma anche a Termas de Rio Hondo. In quanti avreste scommesso su Brad Binder, solo 15° in griglia? Ebbene sì, è proprio lui il vincitore di questa ‘gara-breve’ del sabato, rimontando e resistendo ad un agguerrito Marco Bezzecchi, scatenato sul finale dopo una partenza non proprio ottimale. Ma il pilota KTM vede l’occasione e non molla, arriva il primo trionfo del 2023! Appena 72 millesimi per trionfare davanti ad un Bezzecchi in rimonta, che deve ‘accontentarsi’ del secondo posto. Terzo gradino del podio per Luca Marini, che completa una giornata memorabile per il team VR46. Ma soprattutto il numero #10 coglie quel primo podio MotoGP tanto cercato! Pecco Bagnaia Finalmente un guizzo di Franco Morbidelli ottimo 4°, invece chiude lontano dal podio, così come il poleman Alex Marquez, certamente pronti a rifarsi domani. Tempi e cronaca di questa super gara del sabato a Termas de Rio Hondo.

MotoGP Sprint

Scelta quasi unanime per quanto riguarda questa corsa: media-media solo per Zarco, Martin ed Augusto Fernandez, tutti gli altri optano per dura-media. Il super scatto a sorpresa è di Morbidelli, brevemente al comando prima che Marquez si prenda la prima posizione. ‘Morbido’ però risponde, ci crede, mentre finisce subito la corsa di Mir, caduto alla curva 7. Si fanno vedere anche Binder e Marini, ma in generale è una battaglia pazzesca. La MotoGP Sprint ha sicuramente aggiunto l’assoluta imprevedibilità nella categoria, anche questa corsa lo sta dimostrando! Binder infatti ha l’incredibile occasione di cogliere la sua prima vittoria stagionale, Morbidelli invece si prenderebbe il primo podio dal GP Jerez del 2 maggio 2021! Finisce malamente invece la Sprint di Espargaro, scivolato alla curva 9, mentre non mancano altri stravolgimenti nei giri finali. Morbidelli però cede, mentre Bezzecchi è risalito, con Marini a ruota, e tenta il tutto per tutto per avvicinarsi ad un Binder scatenato. Ma non basta, l’alfiere KTM non è intenzionato a lasciarsi scappare l’occasione e completa l’opera con un super trionfo! Marco Bezzecchi ed un Luca Marini decisamente in palla completano il podio.

La classifica

Foto: motogp.com