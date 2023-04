MotoGP, Alex Marquez forte su Pecco Bagnaia: “Siamo tutti uguali”

Alex Marquez ha conquistato la sua prima pole position in MotoGP con la Ducati GP22, il 5° posto finale nella Sprint Race non ha però soddisfatto il pilota catalano. Al termine di una gara alquanto briosa ha assestato il sorpasso finale su Pecco Bagnaia, senza nulla risparmiare al collega di marca. Un sabato scintillante, con una caduta nel finale del Q1 e il passaggio al Q2, miglior crono in condizioni di pista precarie e una gara in cui ha mostrato tutto il suo vero valore dopo l’ultimo difficile biennio.

Il weekend di Termas servirà a ricordare a tutti che non è il “fratello di Marc Marquez”, ma il due volte campione del mondo. Da quando è entrato a far parte della squadra della Desmosedici ha dimostrato più volte di poter lottare per le posizioni di vertice. “Mi sarei aspettato un po’ di più“, ha ammesso dopo essere arrivato quinto in gara sprint. “Ogni giorno sulla Ducati imparo qualche nuovo trucco su come guidarla veloce. Siamo già vicini al podio e mi sento sempre più fiducioso e a mio agio“.

Alex sfida Bagnaia e Aprilia

Nei 12 giri del sabato ha disputato una bella sfida con il collega della Ducati Pecco Bagnaia e con Franco Morbidelli, con i quali ha lottato fino all’ultimo giro. “All’ultimo giro ho superato Bagnaia, pensavo ci fosse un altro giro per sorpassare Morbidelli… Alla fine devi pensare a te stesso e dare il massimo“, ha affermato Marquez, che ha ricordato che non ci sono ancora ordini di marca. “Siamo alla seconda gara. Ducati ha sempre detto che siamo tutti uguali e bisogna sempre cercare di fare il meglio per se stessi“.

La tappa argentina potrebbe essere l’occasione giusta per piazzare il primo podio con il team Gresini, ci riproverà oggi (alle 19:00 ora italiana). “Speriamo di salire sul podio. È vero che sulla lunga distanza mi aspetto le Aprilia davanti. Binder è stata la sorpresa, Bezzecchi pure. L’Aprilia ha un ottimo passo, sia Aleix che Maverick sono i favoriti. Cercheremo di migliorare ogni giorno con la Ducati e ottenere il massimo dei punti possibili visto che questa è una stagione molto lunga“.

Foto: MotoGP.com