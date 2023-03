MotoGP Argentina, pronti per il 2° GP? Occhio a tutti gli orari

In archivio il GP del Portogallo, si corre subito in America Latina. Tocca infatti al GP in Argentina: attenzione a tutti gli orari, visto il fuso orario si corre di pomeriggio-sera per l’Italia. Classe MotoGP con due assenze a referto: Pol Espargaro, infortunatosi nel botto delle Prove 3, e Marc Marquez, lesionato dopo il suo grave errore domenica. Acciaccati sia Jorge Martin che Miguel Oliveira, colpiti dal #93, mentre Brad Binder spera che finalmente passi il male al collo, così come Johann Zarco spera di liberarsi della fastidiosa influenza durata tutto il GP. Un altro appuntamento da non perdere e non solo per la doppia gara della MotoGP (il nostro commento).

In Moto2 Pedro Acosta ha già ingranato la marcia, vedremo se gli avversari riusciranno ad arginarlo, sperando anche in Tony Arbolino e Celestino Vietti. Ai Ogura cercherà di esserci, Izan Guevara e Kohta Nozane saranno ancora assenti, da valutare Alex Escrig e Lukas Tulovic. Nella classe Moto3 hanno brillato Daniel Holgado, David Munoz e Diogo Moreira, stellare Stefano Nepa 7° nonostante una condizione fisica ancora ben lontana dalla perfezione. Arriveranno anche gli altri italiani? Segnaliamo l’assenza a tempo indeterminato per Lorenzo Fellon, alle prese con seri guai ad una spalla.

GP Argentina, il programma Sky Sport

Venerdì 31 marzo

14:00-14:35 Moto3 Prove Libere 1

14:50-15:30 Moto2 Prove Libere 1

15:45-16:30 MotoGP Prove Libere 1

18:15-18:50 Moto3 Prove Libere 2

19:05-19:45 Moto2 Prove Libere 2

20:00-21:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 1 aprile

13:40-14:10 Moto3 Prove Libere 3

14:25-14:55 Moto2 Prove Libere 3

15:10-15:40 MotoGP Prove Libere 3

15:50-16:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:50-18:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

18:45-19:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:00 MotoGP Sprint

Domenica 2 aprile

14:45-14:55 MotoGP Warm Up

16:00 Moto3 Gara

17:15 Moto2 Gara

19:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 1 aprile (diretta)

15:50-16:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

17:50-18:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

18:45-19:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

20:00 MotoGP Sprint

Domenica 2 aprile (differita)

18:00 Moto3 Gara

19:10 Moto2 Gara

21:00 MotoGP Gara

