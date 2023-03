Moto3: Stefano Nepa brilla a Portimao, Tonucci “Che bello rivederlo così!”

Ve l’aspettavate così battagliero protagonista? Pensate che Stefano Nepa non è ancora perfettamente a posto dopo il grave incidente dello scorso GP in Malesia. A quanto pare invece è stata la prima spinta per una gara bellissima a Portimao. L’alfiere Angeluss MTA è stato l’unico italiano in grado di battagliare senza tregua nel gruppone del podio! Alla fine la situazione fisica s’è fatta sentire, ma il 7° posto al traguardo parla chiaramente. Se questo è l’inizio per Nepa, in condizioni ancora difficili, chissà più avanti… Sia Tonucci che il pilota #82 ci hanno raccontato il post GP, tra stanchezza e grande soddisfazione. Ed una sanzione ad Ivan Ortola che non è stata particolarmente digerita…

Nepa, cuore oltre l’ostacolo

“Un po’ tritato, ma contento” è il primo commento di Stefano Nepa a gara conclusa. Una battaglia campale a 12, poi a 10, per la zona podio, con solamente l’abruzzese di MTA ben presente per i colori italiani. In più di un’occasione sembrava che quel primo podio tanto agognato fosse finalmente possibile, invece bisogna aspettare ancora un po’. Come sta la gamba? “La nuova Clinica Quiron mi ha aiutato molto” ha raccontato Nepa a Corsedimoto. “Nei test ho sofferto abbastanza, ma grazie a loro siamo riusciti a tenerla stabile.” Per quanto riguarda il GP, “Oggi a metà gara ho iniziato a soffrire un po’, ma è tutto normale. Adesso bisogna stringere i denti e non pensarci.”

Tonucci si coccola Nepa

“È stato emozionante dopo la gara!” ci ha poi raccontato Alessandro Tonucci. Il ricordo del GP di Malesia è chiaramente ancora vivo. “Da fuori non tutti sanno bene cosa succede e quindi non sempre si capisce” ha infatti rimarcato. “Noi l’abbiamo vissuta in prima persona e, dopo tutto quello che è successo, vederlo lottare e ripartire da dove eravamo arrivati… Anche l’anno scorso stavamo lottando per il podio. Non è arrivato, ma il 7° posto va benissimo, ha fatto una grande gara!” Un lavoro di ‘riadattamento alla Moto3’ iniziato con le prove private ed ufficiali. “Ha lavorato benissimo fin dai test e poi per tutto il weekend. È stato veramente bravo e ha chiuso vicino al podio. È davvero forte di testa, sono molto felice di ripartire così!”

“Allibito, poteva giocarsi il podio!”

Anche con Ivan Ortola, decisamente meno fortunato nella gara odierna. Soprattutto per una doppia Long Lap Penalty comminata dopo un contatto con David Alonso poi caduto. “Io sono allibito da questa decisione per un leggerissimo incidente di gara” ha infatti dichiarato Alessandro Tonucci. “Ho parlato con la Direzione Gara, hanno detto che hanno preso nota del mio commento… Intanto ce la siamo presa in quel posto, abbiamo buttato via la gara. Anche lui, più a posto fisicamente, poteva veramente giocarsi il podio fino alla fine, se non la vittoria.” Un po’ di amarezza c’è, ma si guarda già avanti. “Siamo in linea per la prossima settimana, secondo me quest’anno ci possiamo davvero divertire. Finalmente!”

Foto: Valter Magatti