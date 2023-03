Moto3: Diogo Moreira la storia continua, finalmente il podio!

L’anno scorso l’aveva già avvicinato, sembrava solo questione di tempo. Diogo Moreira ha deciso di non aspettare ulteriormente per prendersi il primo premio in gara. Pensare che in qualifica aveva faticato parecchio, partire 16° non è certo come scattare dalla prima fila… Ma è ormai chiaro che in Moto3 non conta nulla. Tra i 10-12 del podio si è inserito anche Moreira, determinato a mostrare immediatamente gli artigli. Con successo, visto che è una doppia prima volta: MT Helmets-MSi, team debuttante nel 2022, è al primo podio mondiale! Un terzo posto che catapulta ancora di più Moreira nella storia del Campionato del Mondo. Il primo passo per un pilota considerato uno dei favoriti del 2023, ora non solo da Vinales (le scommesse MotoGP).

L’erede di Barros e Celso

Risultati mai così eccellenti in una categoria ‘piccola’. Alex Barros e Adu Celso, gli unici brasiliani capaci di salire sul podio, ci sono riusciti rispettivamente in 500cc ed in 250cc-350cc. In 125cc nessuno ha mai brillato, finché non è arrivato Moreira nella classe ‘erede’ della storica ottavo di litro. Dopo la storica pole position, a Portimao s’è aggiunto un altro tassello importantissimo, il primo podio Moto3, il primo pilota brasiliano a riuscirci. Interrotto poi un digiuno di podi che durava dal 2007, quando proprio Alex Barros chiuse 3° nel GP al Mugello. Ultimo guizzo in una top 3 mondiale fino a ieri. Ora il prossimo passo è la vittoria, sempre sulle orme dei due piloti citati: solo Barros e Celso infatti sono riusciti a vincere GP a livello mondiale.

Moreira, e uno

“Dopo tante gare, siamo arrivati sul podio!” Inizio del secondo anno mondiale davvero col botto. Diogo Moreira sapeva di dover sistemare il finale di gara, momento in cui ha perso svariate occasioni da podio nel 2022. Un ‘difetto’ che sembra quasi superato. “Dobbiamo continuare a lavorare: devo soprattutto cercare di stare di più davanti e gestire le gomme per i giri finali” ha sottolineato Moreira. Aggiungendo anche che “Questo tracciato non è uno dei migliori per me.” Chissà se ora cambierà idea… Intanto nei prossimi giorni si corre di nuovo, stavolta in Argentina: non è il suo Brasile, ma certamente i suoi tifosi non perderanno l’opportunità di migrare dai ‘vicini di casa’ per supportarlo.

Foto: motogp.com