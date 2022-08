Nel sabato a Silverstone è stata scritta un’altra pagina storica per il Motomondiale. Ci ha pensato Diogo Moreira, autore di una super pole position in Moto3 in quello che è il 12° GP del suo primo anno mondiale. Niente male per il 18enne di Sao Paulo ‘strappato’ al Motocross (sulle orme del papà) da un lungimirante Alex Barros. Oltre ad aver attirato da subito l’attenzione di Maverick Viñales, che l’ha indicato come un pilota da tenere d’occhio. Piccoli ma solidissimi passi per il brasiliano, già capace di scrivere la storia del suo paese ad altissimi livelli. “Dobbiamo solo gestire meglio i giri finali” ha ammesso Moreira, a caccia di altri momenti storici già sfiorati in più occasioni.

Nessuno prima di lui

Stiamo parlando di uno degli “eroi solitari” nel Mondiale 2022. Un esordiente in Moto3, capace però di calamitare l’attenzione su di sé fin dal primo GP. Un giovane brasiliano che sta seguendo le orme del mitico Alex Barros. Lo ricordiamo, due stagioni nella meteorica 80cc, più un anno completo in 250cc, brillando poi a lungo in 500cc/MotoGP. Il ragazzino della Academy di Barros ha sfiorato il podio più volte (mancandolo per errori finali) ed è 2° tra i rookie, questo però anche a causa di un infortunio. Ora è di nuovo in forma ed ecco la prova: una storica pole position, nessun brasiliano ci era mai riuscito in 125cc/Moto3! Oltre ad essere il primo in pole proprio dopo Barros, davanti a tutti a Estoril 2005 da pilota Honda in MotoGP. Anzi, Moreira ha fatto anche meglio del suo mentore: la prima pole è arrivata al Mugello nel 2000, 10 anni dopo il debutto in top class ed a 14 anni dall’esordio assoluto nel Mondiale!

Altri record da raggiungere

Per un pilota che parte dalla pole, o dalla prima fila, l’obiettivo in gara si fa molto ambizioso. Scontato dire che Moreira punterà quantomeno a quel primo podio Moto3 che finora continua a sfuggirgli, nonostante l’abbia già accarezzato più volte. Sarebbe un risultato storico anche questo, visto che Barros ci ha messo un po’ prima di riuscirci. Il 3° posto ad Assen nel 1992 è arrivato al terzo anno MotoGP, quinta stagione più o meno completa nel Mondiale. E se l’obiettivo ambizioso fosse la vittoria? In Moto3 è sempre una battaglia campale, ma partire dalla pole fa sognare molto in grande… Guardando sempre a Barros, dobbiamo andare avanti di un altro anno, precisamente al 1993 ed all’ultimo round dell’anno, il Gran Premio FIM a Jarama (sostituto della tappa a Kyalami, Sudafrica, cancellata in corsa). Dove può arrivare il giovane brasiliano? A Silverstone sarà una lotta intensa e certamente Diogo Moreira non sarà un semplice spettatore.

Foto: motogp.com