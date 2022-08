Moto3 Silverstone: Il ruggito di Diogo Moreira, è una storica pole position!

Sarà pure al debutto, ma Diogo Moreira si sta davvero impegnando per diventare l’erede di Alex Barros, suo mentore e scopritore. Un altro passo importante è la prima pole mondiale del giovane rookie brasiliano. A Silverstone arriva il primo guizzo, ma è una prima volta storica non solo in Moto3, ma nell’intera categoria, 125cc compresa! Oltre ad interrompere un digiuno che durava dal 2005: l’ultima pole brasiliana è arrivata a Estoril proprio con Barros, ma era in MotoGP… Giornata storica quindi per il paese sudamericano, ma anche per MT Helmets-MSi grazie al terzo posto di Ryusei Yamanaka! Izan Guevara si inserisce tra i due compagni di squadra, pronto a sfruttare l’11° posto di Sergio García. Ecco com’è andata.

Q1: Rossi detta il passo

La prima sorpresa è trovare il leader Moto3 già in azione. Sergio Garcia infatti non è riuscito a prendersi la Q2 diretta, ora deve rimediare per non lasciare campo libero a Guevara. Subito in difficoltà il rookie Whatley, che deve spingere la sua Honda in panne al box, mentre l’esordiente Furusato vola provvisoriamente al comando. Quattro posizioni utili per passare il turno, è battaglia serrata fin da subito. Degli italiani si fa vedere Riccardo Rossi, che tiene il comando fino alla bandiera scacchi. Risale Xavi Artigas, ce la fa anche Sergio García, gran lavoro infine per il 16enne Taiyo Furusato. A sorpresa rimane fuori David Muñoz, non passano neanche Elia Bartolini, Nicola Carraro ed Alberto Surra.

Q2: una storia brasiliana in Moto3

La lista dei 18 piloti al via nel turno è ora completa, si accende immediatamente una lotta incredibile per le prime caselle. La prima sorpresa però arriva a metà sessione, quando il debuttante Diogo Moreira vola al comando! In bella evidenza anche Rossi, Nepa e Foggia che lo seguono, tra i quali si inseriscono poi Guevara e Öncü. Una situazione stabile per alcuni minuti, per poi dare il via all’assalto finale che determinerà anche la pole position. Ma nessuno può scalzare il giovane esordiente: si scrive la storia per il Brasile, arriva una prima strepitosa pole position! La prima in assoluto della categoria, la prima dal 2005 con il mitico Alex Barros. Prima fila Moto3 completata da Izan Guevara, pronto per la battaglia iridata, e Ryusei Yamanaka. Con quest’ultimo è doppia festa MT Helmets-MSi, team al debutto e con entrambi i suoi piloti in prima fila!

Foto: motogp.com