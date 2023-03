Moto3: guai alla spalla per Lorenzo Fellon, serve un intervento

La gara in Portogallo non è nemmeno iniziata per Lorenzo Fellon. Il pilota CIP-Green Power si è fermato dopo il warm up lap per guai fisici pregressi, ma la situazione è ancora più complicata. La spalla destra continua ad uscirgli, l’ultimo episodio proprio nel giro di riscaldamento che precede la gara! Fellon deve quindi muoversi di conseguenza, serve un intervento per sistemare definitivamente il problema alla spalla. Impossibile al momento definire i tempi di recupero, che comunque non saranno brevi.

“La vita mi ha messo davanti a parecchie sfide recentemente” ha scritto Lorenzo Fellon sui suoi canali social, prima di spiegare appunto la situazione. La spalla lussata durante il giro di riscaldamento è solo l’ultimo di una lunga lista di episodi iniziati l’anno scorso. Gli incidenti avvenuti durante i test hanno peggiorato ancora di più la situazione. “Non mi sono sentito bene per tutto il GP e, dopo quanto successo ieri, io e la squadra abbiamo deciso per l’intervento alla spalla. Un passo indietro per farne due avanti.”

Brutte notizie quindi sia per Fellon che per CIP, che credeva particolarmente nel pilota ‘di casa’. Sicuramente rimarrà fuori per più di un Gran Premio, ma quanti è ancora presto per dirlo. Certo la squadra di Alain Bronec ora deve contare sul rookie Salvador, vedremo se poi arriverà un sostituto per Fellon. “L’obiettivo è chiaro: ritornare più forte di prima” si legge nella nota della squadra Moto3. “Tutto il nostro supporto a Lorenzo. Non vediamo l’ora di riaverlo in pista, a lottare per le posizioni che merita.”

Foto: Valter Magatti