Moto3: CIP pronto al via con Lorenzo Fellon e David Salvador

L’inizio del Mondiale 2023 è ormai prossimo (gli orari del GP Portogallo), non mancano le ultime presentazioni. Come il caso del team transalpino CIP – Green Power, che nella giornata di ieri ha aperto ufficialmente la sua nuova stagione Moto3. La colorazione delle moto non cambia, discorso diverso per la formazione totalmente rinnovata. C’è Lorenzo Fellon, 18enne francese al terzo anno mondiale, mentre dall’altra parte debutta a tempo pieno lo spagnolo David Salvador.

Alain Bronec punta moltissimo sul pilota “di casa” per il Mondiale Moto3 2023. “Vogliamo fare davvero un bel lavoro assieme a Lorenzo Fellon” ha sottolineato il boss del team francese. David Salvador invece, dopo svariati GP solo da sostituto o wild card, ha ora l’occasione mondiale a lungo attesa. “L’anno scorso ha chiuso 2° in JuniorGP” ha ricordato Bronec. “Conosce i circuiti europei, ma dovrà scoprirne molti altri. Lavoreremo molto per dargli il miglior pacchetto possibile.”

Ambizioni ed obiettivi sono chiarissimi. “Abbiamo davanti a noi una stagione Moto3 molto interessante” ha aggiunto Bronec. “Possiamo tornare a lottare davanti come abbiamo già fatto in precedenza.” Come detto, si punta soprattutto su Lorenzo Fellon, il ‘lato esperto’ della squadra dopo due stagioni Moto3. Per David Salvador invece bisogna attendere di più, ma ricordiamo che è un altro interessante ‘prodotto’ della cantera spagnola. Potrebbe quindi non volerci molto tempo per vederlo in alto.

Foto: CIP – Green Power