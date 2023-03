MotoGP Portimao, via al 2023: gli orari della diretta del GP Portogallo

La lunga pausa invernale, i test sono conclusi (quasi, oggi è l’ultima giornata per Moto2 e Moto3). Ora si comincia a fare sul serio, domani entriamo nella settimana che ci porta al primo appuntamento della stagione 2023. Spicca la novità del nuovo format, con la Sprint Race MotoGP di sabato, l’addio ai warm up per Moto3 e Moto2, la revisione in generale dei turni del GP. Avvio non più sul tracciato di Losail in Qatar, stavolta sono le montagne russe dell’Autodromo do Algarve di Portimao a segnare l’inizio del campionato.

Una prima occasione per vedere se Ducati, con Pecco Bagnaia in testa, può essere battuta, nonché per capire i veri valori in pista. Come si comporteranno i quattro italiani presenti in Moto2, con Pedro Acosta e gli spagnoli in generale che già suonano la carica? In Moto3 poi chi saranno i favoriti? Di seguito tutta la nuova programmazione del GP con gli orari italiani (c’è un’ora di differenza con Portimao): diretta integrale su motogp.com, Sky Sport MotoGP, NowTV e SkyGo. GP in chiaro anche su TV8, che trasmetterà qualifiche e gare delle tre categorie.

GP Portimao, il programma Sky Sport

Venerdì 24 marzo

10:00-10:35 Moto3 Prove Libere 1

10:50-11:30 Moto2 Prove Libere 1

11:45-12:30 MotoGP Prove Libere 1

14:15-14:50 Moto3 Prove Libere 2

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 2

16:00-17:00 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 25 marzo

9:40-10:10 Moto3 Prove Libere 3

10:25-10:55 Moto2 Prove Libere 3

11:10-11:40 MotoGP Prove Libere 3

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 25 marzo

11:50-12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

13:50-14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:45-15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo

12:00 Diretta Moto3 Gara

13:15 Diretta Moto2 Gara

15:00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com