MotoGP: niente Argentina per Marc Marquez, operato alla mano

Operazione al primo metacarpo della mano destra ed assenza confermata per il prossimo GP. Marc Marquez è fuori dai giochi per l’appuntamento in Argentina, che scatterà tra pochi giorni. Il Gran Premio del Portogallo si è concluso nel peggiore dei modi a livello fisico per l’alfiere HRC, che aveva brillato in qualifica e nella Sprint, prima del grave errore di domenica. In cui ha anche avuto la peggio, al contrario del pilota “abbattuto” Miguel Oliveira, dolorante ma senza lesioni serie.

Come si legge nella nota HRC, dopo il GP Marc Marquez è tornato immediatamente in Spagna per sottoporsi a tutti i controlli del caso. La diagnosi dice frattura intrarticolare e scomposta alla base del primo metacarpo del pollice della mano destra. Marquez non ha perso tempo, sottoponendosi ad un intervento presso il Ruber Hospital di Madrid per ridurre la frattura ed operare una fissazione interna con due viti. Il pilota Honda non sarà in Argentina, per concentrarsi sul recupero per i GP successivi.

Foto: Repsol Honda Team