Moto2: Tony Arbolino, partenza con podio per mirare alle stelle

Si riprende il discorso interrotto a fine 2022. Tony Arbolino si vuole candidare come uno dei protagonisti della categoria e l’ha dimostrato in questo primo weekend della stagione. Nel GP a Portimao l’italiano di Marc VDS non brilla in qualifica, ma in gara tira fuori le unghie ed inizia presto la sua rimonta. Peccato che questa partenza un po’ più indietro non permetta ad Arbolino di azzerare l’ultimo secondo che lo separava da Acosta e Canet, divario poi cresciuto nelle tornate conclusive, quando ormai non si poteva più recuperare. C’è quindi qualcosa da limare, ma è certo un’ottima partenza. Può diventare lui la freccia tricolore vincente della categoria? Ci sono molte altre gare per saperlo, ma certamente la speranza è quella, in primis per lo stesso Arbolino.

Podio in rimonta

Certo forse servirà qualcosa di più per arginare un Pedro Acosta sempre più inarrestabile, ma la stagione è lunga. Un ottavo posto in griglia di partenza però non è decisamente il via migliore per cercare di ostacolare l’agguerrito Squalo di Mazarron. Questa era la casella da cui è scattato Arbolino, autore però di una rimonta senza errori. Ma non è l’unica cosa da sistemare: è il primo a dire che non si aspettava il podio, non essendosi visto così competitivo nel venerdì di prove ed in qualifica. In gara però è riuscito ad esprimersi al meglio, tirando fuori quel qualcosa in più utile per agganciare il terzo gradino del podio. Proprio lo stesso piazzamento con cui ha chiuso a Valencia una stagione 2022 in netta crescita, in particolare nella seconda parte di campionato. Ora, al terzo anno in Moto2, serve un altro passetto in più per essere davvero tra i grandi della categoria.

Arbolino, missione compiuta (per ora)

“Ripartire con lo stesso feeling con cui abbiamo chiuso l’anno scorso, questo era il nostro obiettivo.” Tony Arbolino ha quindi centrato in pieno il programma. “Ho dato davvero il massimo, anche per la squadra, che ha lavorato tantissimo e crede molto in me. Il podio è per loro al 100%.” Non tutto però ha funzionato come sperava. “Ho fatto qualche buon giro, ma il feeling non era perfetto” ha ammesso Arbolino. “Per questo non mi aspettavo il podio. Anzi non sono partito neanche bene, ho dovuto tirare al limite per superare.” Avrebbe voluto riprendere Acosta ed Arbolino, ma a quel punto il passo dei due spagnoli non era alla sua portata. Un piccolo errore poi l’ha convinto che un 3° posto era una buona partenza di stagione. Una gara in archivio, altre 20 da disputare in una stagione mondiale lunghissima. “Ci vediamo il prossimo fine settimana” ha concluso Arbolino, pronto alla sfida.

