MotoGP, distrazione del FIM Panel: Marc Marquez può restare impunito

Dopo l’incidente di Portimao continua a tenere banco la polemica su Marc Marquez. Il FIM MotoGP Stewards Panel ha sanzionato il pilota della Repsol Honda a un doppio Long Lap Penalty da scontare in Argentina a seguito della sua manovra azzardata ai danni di Miguel Oliveira nel GP del Portogallo. Lo spagnolo salterà la tappa di Termas de Rio Hondo in quanto infortunato alla mano e potrebbe quindi evitare di scontare la penalizzazione. Un’ipotesi che farà sicuramente discutere gli addetti ai lavori.

Andres Somolinos, Freddie Spencer e Tamara Matko formano il pannello dei commissari. Nel comunicato stampa inviato domenica pomeriggio si legge che Marc Marquez sconterà il doppio Long Lap Penalty nel GP dell’Argentina. Ad essere più precisi avrebbero dovuto indicare che il pilota del team Honda avrebbe dovuto scontare la sanzione nel prossimo Gran Premio. Lunedì mattina la squadra diretta da Alberto Puig ha comunicato ufficialmente che il 30enne sarà assente a Termas de Rio Hondo nel prossimo weekend, in quanto infortunato alla mano dopo l’incidente. Nelle ultime ore Marc ha subito un intervento chirurgico a Madrid che si è concluso con successo, il rientro è ipotizzabile per il GP del Texas.

Il j’accuse di Rivola

Ora le squadre avversarie si chiedono se Marc Marquez sconterà la penalizzazione ad Austin o se la eviterà per un semplice errore “formale”. In questo secondo caso i team della MotoGP non resteranno a guardare e sono già sul piede di guerra. A cominciare dall’a.d. Massimo Rivola, molto pungente nel post gara di Portimao. “Se ci sono regole ci vuole anche un arbitro che le faccia rispettare, invece vedo che questo arbitro è inesistente“, ha detto a Sky Sport MotoGP. “Vorrei che ci fosse un arbitro più equo per tutti. L’anno scorso Aleix ha ricevuto una penalizzazione per aver toccato in uscita di curva Brad Binder sotto la pioggia e ha perso punti preziosi… Ci sono piloti che sanno guardare oltre, altri pensano solo al momento, come ha fatto Marc Marquez. I piloti vanno fermati, altrimenti qualcuno si farà male davvero“.

Foto di Valter Magatti

Foto da Paddock-GP.com

