Andrea Locatelli scherza con i fan “Mutande rosse per sentirmi più veloce”

Brindisi e risate alla festa dell’Andrea Locatelli Fan Club. Il pilota bergamasco è stato protagonista di un inizio di stagione scintillante con tre podi. Ora è terzo nella classifica generale del Mondiale Superbike. Alla serata erano presenti circa cento tifosi che assieme al Loka hanno giocato, scherzato e bruciacchiato qualche marshmallow. Il Fan Club ha regalato ad Andrea il nuovo cappellino che porterà in griglia ed ha presentato la trasferta di Misano organizzata in collaborazione con Faip.

Andrea Locatelli è apparso raggiante, felice come non mai. “Siamo là davanti, ad oggi abbiamo già fatto diversi podi. Abbiamo la consapevolezza di essere forti. Poi è chiaro la stagione è lunga, complicata, ci saranno vari e alti e bassi ma noi faremo in modo chi ci siano più alti possibili”.

Durante la serata si è parlato, inevitabilmente, anche dello strapotere Ducati ed il Loka affrontato l’argomento con grande ironia “E’ brutto da dire ma viaggio con le mutande rosse per sentirmi un po’ più veloce” – ha scherzato Andrea Locatelli tra le risate dei presenti – A parte tutto, non mi piace parlare degli altri, in questo caso dei rossi, però hanno fatto sicuramente un grandissimo lavoro però il mio cuore batte blu, per Yamaha.

Sono davvero contento di quello che stiamo facendo, del progetto che stiamo portando avanti. Abbiamo una moto competitiva ma manca sicuramente qualcosa. La nostra deriva da quella del 2015 con qualche piccolo aggiornamento. Ricordiamo che la Superbike è una derivata di serie, si prende una moto già fatta e la si modifica quindi credo non sia così semplice. La MotoGP, ad esempio, ha molta più libertà d’azione per quanto riguarda gli sviluppi. Noi ogni anno dobbiamo trovare qualcosa e ma non possiamo modificare tanto. In Yamaha abbiamo fatto dunque un gran lavoro: vorremmo veramente provare di stare davanti a Ducati”.