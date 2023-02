L’Andrea Locatelli Fan Club già in festa: il suo paese impazzisce per lui

Il Loca va sul podio e tutto il suo paese è in festa. A due passi da casa dei suoi genitori c’è l’Andrea Locatelli Fan Club. Il quartier generale è alla pizzeria La Ruota di Cristian Cacioli, Presidente del club e amico di famiglia. Siamo a Selvino, un minuscolo paese di montagna in provincia di Bergamo. Il Loca appena può va a trovare parenti ed amici, cena con loro e chiacchiera con tutti. E’ il ragazzo di sempre anche se gareggia a livello mondiali ormai da tanti anni.

“E’ impossibile non seguire Andrea, non appassionarsi e non affezionarsi a lui – racconta Cristian Cacioli – conquista la gente con la sua simpatia. Selvino è un paesino di montagna, qui l’unica cosa che c’è in piano è la chiesa. Il motociclismo è sempre stato visto come un mondo lontano. Abbiamo avuto tanti sciatori ma nessuno andava in moto, al massimo c’era qualcuno che faceva enduro poi ha iniziato a correre Andrea e ci siamo innamorati del motociclismo”.

Quando è nato l’Andrea Locatelli Fan Club?

“Proprio dieci anni fa e festeggiamo quindi il decennale. Quando Andrea stava vincendo il Campionato Italiano Moto3 tutto il paese di Selvino si è trasferito al Mugello. Siamo partiti con tre pullman per andare a festeggiare il tricolore. Lo abbiamo seguito nel corso della sua carriera anche nei momenti più complicati. Il 2020 è stato l’anno più bello ma per certi aspetti anche il più brutto”.

Perché?

“Per Andrea era stato un anno stupendo, ha stravinto il Mondiale Supersport però c’era la pandemia e non abbiamo potuto organizzare nessuna festa. Noi siamo di compagnia, ci piace fare gruppo e divertirci tutti assieme, fare casino. Invece dovevamo guardare le gare da soli e chiusi in casa. Adesso però ci rifacciamo. Il paddock della Superbike poi è molto bello, più aperto rispetto a quello del Motomondiale quindi possiamo vivere appieno gli eventi”.

In quanti siete?

“Siamo circa mille tesserati ma i tifosi del Loca sono molti di più”.

Cosa state organizzando per quest’anno?

“Cercheremo di andare a più gare possibile ma non so bene cosa riusciremo ad organizzare, poi dipende anche da come va il campionato. Se va sempre bene come in Australia andremo spesso. In più stiamo preparando un gadget davvero speciale: un cappellino replica del suo perché ha una storia”.

Cosa si cela dietro quel cappellino?

“Durante il lockdown tutti noi sapevamo come passare il tempo e pure Andrea che un giorno è andato a curiosare il soffitta ed ha trovato un cappellino che gli avevano dato in un villaggio turistico durante una vacanza fatta con i suoi genitori da piccolo. Gli era piaciuto e ne ha fatto uno uguale, personalizzato i suoi loghi. Ora siamo riusciti a farne uno simile con il marchio del Fan Club per tutti quelli che si tesserano nel 2023”.

L’anno è iniziato molto bene. Dove arriverà?

“Più correre, più va sul podio, più facciamo festa. Il livello è altissimo e ne siamo consapevoli ma è in piena crescita e sono convinto che ci divertiremo. Il decennale è iniziato nel modo giusto”.

Foto di repertorio Andrea Locatelli Fans Club