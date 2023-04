MotoGP: bentornato Morbidelli! Che ruggito nella Sprint, comincia la risalita

“Che bello rivedere Franco così in forma!” Le parole di Marco Bezzecchi e Luca Marini a Sprint conclusa dicono chiaramente cos’ha fatto Morbidelli nel sabato a Termas de Rio Hondo. Una gara breve superlativa per il pilota #21, come non si vedeva davvero da lungo tempo. Sta finalmente tornando quel campione Moto2 2017 nonché vice-campione MotoGP 2020 che ricordiamo? Quel che è certo è che quanto visto nei 12 giri della MotoGP Sprint, con l’italiano di Yamaha grande protagonista, è un segnale decisamente molto, molto incoraggiante.

Finalmente la risalita?

Vi ricordate quand’è l’ultima volta che abbiamo visto Franco Morbidelli così in alto in una gara? È presto detto: dobbiamo tornare all’inizio della stagione 2021, 4° a Portimao e subito dopo 3° a Jerez. È seguito un lungo periodo complicato, partito con l’infortunio ad un ginocchio in allenamento, che ha portato all’intervento ed a tutte le inevitabili conseguenze. Il 2022 è stato l’anno peggiore da quand’è in MotoGP: appena due top ten, tanti piazzamenti ai margini della zona punti, otto zeri tra ritiri ed arrivi fuori dai 15. Siamo ora al punto di risalita? Certamente la speranza è quella, ora bisogna confermare gli ottimi segnali visti in Argentina. Oltre a lavorare in tandem con Fabio Quartararo per sistemare una M1 ancora difficile. “Le differenze tra noi sono minime, mentre rispetto alle Ducati sono importanti. Dobbiamo lavorare insieme per ricucire il distacco” ha sottolineato.

Morbidelli ricomincia a graffiare

Manca ancora la gara lunga, ma il campione italo-brasiliano ha già tirato fuori le unghie, come non si vedeva da lungo tempo. Uno scatto bruciante, il comando della corsa nella prima parte, poi perde tre posizioni. Non è arrivato il podio, ma non intacca la solidità della sua gara. “Siamo riusciti a fare bene già venerdì. Un’ottima partenza nella Sprint, battagliando sia con le Ducati che con Brad Binder“ ha raccontato Morbidelli a gara conclusa. “È stata davvero una bella sensazione! Il team si meritava questa iniezione di energia.” Morbidelli sottolinea anche i piccoli passi compiuti dal GP a Portimao e di conseguenza una maggiore fiducia a livello personale. Non nasconde la speranza di dare filo da torcere alle Ducati anche oggi: “Dobbiamo fare gli aggiustamenti corretti, vediamo poi se siamo in grado!”

Foto: Yamaha MotoGP