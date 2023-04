MotoGP: Quartararo in depressione, ora rincorre anche Morbidelli

Fabio Quartararo non brilla nella MotoGP Sprint, in linea con le difficoltà viste fino a quel momento. A gara ormai conclusa arriva anche una penalità di un secondo per un sorpasso su Nakagami con bandiera gialla. Un’aggiunta di tempo ininfluente, che non gli toglie la nona posizione ed il punto corrispondente. Non c’è però da stare allegri, soprattutto se guardiamo la gara di uno scatenato Morbidelli. La moto certo non è la migliore del lotto, ma si spera che non sia già motivo “d’ansia” per il campione francese.

Quartararo, troppa fatica

Il compagno di box si sta scatenando a Termas de Rio Hondo, Quartararo invece sembra non riuscire a trovare la quadra. Problemi di feeling, di grip, di velocità in curva… I gesti di stizza visti praticamente in ogni turno, Sprint compresa, sono indice di un certo nervosismo dal lato del Diablo. Siamo appena alle prime gare della stagione MotoGP 2023, ma la Sprint non proprio brillante di Bagnaia poteva essere un’occasione da cogliere per Quartararo. Oggi bisogna “limitare i danni”, anche per dare un segnale di fiducia sia a se stesso che a Yamaha.

Occhi su Morbidelli e Binder

“Analizzeremo bene cos’è successo nei primi giri assieme a Franco” ha sottolineato Fabio Quartararo a motogp.com alla fine della Sprint. “Abbiamo tutti i dati, vediamo se possiamo fare un passo avanti.” Non è l’unico da tenere d’occhio per l’alfiere Yamaha, visto che la grande sorpresa è arrivata da qualcuno scattato dietro di lui. “Brad scattava 15° e ha vinto!” ha ammesso l’iridato MotoGP 2021. “Lui ha dimostrato che, pur partendo indietro, si può fare una grande gara. Quindi speriamo di fare meglio anche noi fin dal via.”

Foto: Yamaha MotoGP