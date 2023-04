MotoGP, Aleix Espargaró amaro: “O ti diverti o vai a farti fo***”

Il weekend di MotoGP in Argentina era iniziato con il vento a favore delle Aprilia, subito veloci nel primo giorno di prove libere. Nelle qualifiche Aleix Espargaró non ha giocato la carta della gomma slick nelle fasi finali e ha concluso il Q2 al nono posto, in gara sprint è caduto a quattro giri dal traguardo. La pioggia caduta prima del Q1 ha spiazzato il veterano di Granollers e gli uomini di Noale. “Ero molto frustrato quando ha iniziato a piovere perché avevo buone possibilità di ottenere la pole position. Ma non ero abbastanza veloce sul bagnato e non avevo abbastanza determinazione per passare alle slick“.

Aleix Espargaró scivola nella MotoGP Sprint

La posizione di partenza diventa imprescindibile per puntare alla vittoria, soprattutto nella Sprint Race di 12 giri. Quattro giri prima della fine, Aleix Espargaró è caduto alla curva 9, al termine di una lunga sfida intestina con Maverick Vinales, contro Pecco Bagnaia e Alex Marquez. “Quando finalmente li ho superati tutti ho cercato subito di spingere per prendere altri piloti davanti a me perché la gara sprint è breve. Ho frenato un po’ più tardi all’ingresso della curva 9, sono finito su una traiettoria larga e sono caduto. È colpa mia“.

Il Capitano dell’Aprilia si assume ogni responsabilità per la scivolata, pure la sua squadra è sembrata poco reattiva nell’interpretare la metamorfosi della pista. Ma continua ad essere molto critico nei confronti del nuovo format MotoGP. “Lo spettacolo è fantastico, ma non mi piacciono le gare sprint perché non sono mai stato un pilota aggressivo in tutta la mia carriera, e non lo sarò mai“.

Caccia al riscatto

Domenica sera avrà la possibilità di riscattarsi su pista quasi certamente asciutta, anche se dovrà fare scattare dalla terza fila. Servirà una buona partenza per non perdere il contatto con il gruppo di testa. “Abbiamo un ottimo passo. Nella gara di Portimao di una settimana fa ero al limite seguendo i piloti davanti a me. Oggi solo Marco Bezzecchi ha avuto una velocità migliore degli altri. È stato in grado di recuperare posizioni e raggiungere il vincitore Brad Binder, ma tutti gli altri possono essere battuti!“. Aleix Espargaró apprezza la MotoGP Sprint solo per il fatto “che si può spingere al limite per tutto il tempo“, ma il suo bilancio finale è lapidario: “O ti diverti o vai a farti fottere“.

Foto: MotoGP.com