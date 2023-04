LIVE MotoGP Argentina 2023: VR46 doppio podio nella Sprint Race

Brad Binder riesce a difendersi dagli attacchi di Marco Bezzecchi fino all’ultima curva e conquista la sua prima vittoria stagionale. Sul podio anche Luca Marini del team VR46. 4° Franco Morbidelli seguito da Alex Marquez e Pecco Bagnaia. 7° Maverick Vinales, Jorge Martin-Fabio Quartararo-Jack Miller completano la top-10.

-2 giri: Binder inseguito da Bezzecchi e Marini, potrebbero giocarsela all’ultima curva…

-4 giri: Cade Aleix Espargaro, Binder davanti con un vantaggio di otto decimi da Luca Marini. 3° l’indomito Bezzecchi davanti a Pecco Bagnaia e Alex Marquez. 8° Fabio Quartararo.

-5 giri: Pecco Bagnaia resta incollato alla Ducati di Luca Marini e presto proverà l’affondo… Le Aprilia di Vinales ed Espargaro rispettivamente in settima e ottava piazza.

-7 giri: Bagnaia supera Alex Marquez e va a prendersi la quarta posizione. Il pilota Gresini non risparmia nulla…

-8 giri: La top-10: Binder, Morbidelli, Marini, Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, Vinales, Espargaro, Martin, Quartararo.

-10 giri: Brad Binder affonda Franco Morbidelli e la KTM si piazza al comando.

-11 giri: Morbidelli in testa alla gara come non si vedeva dal 2020! Secondo Brad Binder che sembra avere il ritmo per puntare alla vittoria… 3° Luca Marini davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia. 6° Aleix Espargaro, a seguire Vinales, Bezzecchi, Martin e Quartararo.

-12 giri: Brutta partenza di Pecco Bagnaia che scivola al settimo posto. Alex Marquez mantiene la testa, seguito da Luca Marini, Franco Morbidelli, Maverick Vinales e Marco Bezzecchi. Cade Joan Mir.

Il pre-gara Sprint

20:00 – Inizia il warm-up lap.

19:56 – Marco Bezzecchi partirà dalla seconda finestra in griglia e insegue la sua prima vittoria in MotoGP. Leggi QUI l’articolo.

19:52 – Pecco Bagnaia proverà a centrare la terza vittoria di fila stagionale: “La gara è abbastanza lunga, bisognerà gestire e fare attenzione al grip nelle prime fasi“.

19:48 – I piloti della MotoGP si schierano sulla griglia, mancano dodici minuti al via della Sprint Race.

19:45 – Un altro pilota rischiava di saltare il GP dell’Argentina, Jorge Martin, colpito da Marc Marquez per due volte nella gara di Portimao. “Ho un piccolo infortunio ai legamenti ma va bene. Per fortuna guarisce molto in fretta“. Dopo la gara è stato uno dei più critici nei confronti del pluricampione della Honda: “Spero che facciano qualcosa, è sempre lui“.

19:40 – Marc Marquez, Enea Bastianini, Miguel Oliveira e Pol Espargaró assenti in questo weekend di MotoGP in Argentina. Leggi QUI l’intervista a Carlo Pernat.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

Il GP dell’Argentina prosegue con la MotoGP Sprint che conterà 12 giri. Dalla prima fila scatteranno le tre Ducati di Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Dopo il venerdì di prove libere le Aprilia sembravano potessero dominare questo weekend, invece non hanno montato la gomma slick nel finale del Q2. Maverick Vinales partirà dalla seconda fila, affiancato da Franco Morbidelli e Johann Zarco. Finalmente il pilota italo-brasiliano della Yamaha si rivede nel gruppo di vertice, nella speranza sia l’inizio di un riscatto tanto atteso e meritato.

Grande entusiasmo ai box Gresini Racing al termine delle Qualifiche. “È stata una pole simile a quella che ha fatto mio fratello a Brno e che ho fatto anch’io in Moto2. Sono bravo in certe condizioni – ha dichiarato Alex Marquez –, c’è stato un po’ di caos, ma la squadra è stata molto chiara al riguardo. Mi hanno detto che non hanno avuto il tempo di fare il settaggio da asciutto, che mi hanno cambiato le gomme, ma che andavo con la gomma da bagnato“.

Luca Marini aprirà la terza fila, ottavo Jorge Martin davanti ad Aleix Espargaró, mentre in quarta fila ci saranno Fabio Quartararo, Taka Nakagami e Alex Rins. 14esima piazza in griglia di partenza per Fabio Di Giannantonio, che a Portimao ha accusato qualche problema fisico. Ultima la Honda di Joan Mir con un telaio evoluzione che non sembra gli sia stato di aiuto. La gara sprint della MotoGP partirà alle 20:00 (ora italiana).

Foto: MotoGP.com