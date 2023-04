LIVE MotoGP Argentina 2023: Alex Marquez e Fabio Quartararo nel Q2

16:08 – Alex Marquez e Fabio Quartararo accedono al Q2. Raul Fernandez, Di Giannantonio e Binder scatteranno dalla quinta fila. Jack Miller, A. Fernandez e Joan Mir occuperanno la sesta fila.

16:03 – Alex Marquez ritorna leader del Q1, Quartararo insegue a 68 millesimi.

16:00 – La classifica provvisoria vede Quartararo primo, seguito da Alex Marquez, Di Giannantonio, Miller, Binder, A. Fernandez, Mir e R. Fernandez.

15:57 – Fabio Quartararo balza davanti in 1’47″3.

15:55 – La pioggia cade più insistentemente in pista, si preparano le moto da bagnato. Alex Marquez firma 1’47″5 e si piazza al comando.

15:50 – Prende il via la prima manche di qualifiche MotoGP. Finalmente Franco Morbidelli accede direttamente al Q2, mentre Fabio Quartararo deve giocarsela nel Q1. “Non è sicuramente il mio obiettivo primario sconfiggere Fabio“, ha detto il pilota della VR46. “Lavoriamo bene e a stretto contatto. Il mio primo obiettivo è aiutare con lo sviluppo e lavorare bene. così da non dover fare affidamento solo sull’input di Fabio“.

L’ultimo turno di prove MotoGP a Termas

15:42 – L’ultimo turno di libere si chiude con Bagnaia davanti a Bezzecchi, Rins, Vinales, A. Marquez, R. Fernandez, MIr, Nakagami, A. Espargarò e A. Fernandez. In ogni caso Bezzecchi conferma di essere in ottima forma dopo il podio di Portimao…

15:36 – La classifica provvisoria della FP3 vede Bagnaia davanti a Bezzecchi e Rins. Il pilota spagnolo sta lavorando su un’evoluzione del telaio di Marc Marquez, mentre Joan Mir con un altro telaio per la sua Honda RC-V. “Mi sento decisamente meglio… Joan sta usando anche un altro telaio e ho detto loro che per migliorare la moto e dare informazioni sarebbe provare quello che sta usando Joan. Sono abbastanza contento di aver potuto provare quello di Marc”, ha dichiarato Alex Rins dopo il venerdì di prove.

15:33 – Sul circuito di Termas cade una leggera pioggerellina, si gira ancora con gomme slick. Le temperature dell’asfalto si attestano intorno ai 20°C.

15:30 – Nella terza e ultima sessione di prove MotoGP in Argentina i piloti studiano il miglior setting della moto. I tempi restano ancora piuttosto alti: Pecco Bagnaia al comando in 1’41″0. Già dai test preseason i team sono impegnati a tenere sotto controllo la pressione degli pneumatici: presto potrebbero scattare sanzioni per i piloti che non rispetteranno i limiti di 1,9 bar per l’anteriore e 1,7 per il posteriore.

Il riepilogo del venerdì di prove libere

Seconda sessione di qualifiche del 2023 per la classe MotoGP. Dopo il round di Portimao conquistato dalla Ducati, le Aprilia di Maverick Vinales ed Aleix Espargarò provano a dettare legge sul circuito di Termas. Nella combinata di venerdì il veterano di Granollers ha piazzato il best lap in 1’38″5 seguito dal compagno di box a 162 millesimi. Marco Bezzecchi si conferma il miglior pilota Ducati con un distacco di 249 millesimi.

Buon inizio per il team Mooney VR46 che piazza subito davanti anche Luca Marini con il quarto crono. Accedono direttamente al Q2 Johann Zarco e Jorge Martin del team Pramac, Pecco Bagnaia, ancora non al meglio con la Ducati GP23, Taka Nakagami e Alex Rins del team LCR. Nei primi dieci anche Franco Morbidelli che si riaffaccia nelle zone alte di classifica, mentre il campione francese Fabio Quartararo dovrà passare per il Q1. “Non sappiamo dov’è il problema, non possiamo aumentare la velocità in curva con la ruota posteriore. Senza velocità in curva cerco di essere un po’ aggressivo sull’acceleratore, non ho grip e peggiora con lo slittamento“.

La prima manche di qualifiche MotoGP si preannuncia agguerrita, con diversi piloti che possono accreditarsi per una delle due poltrone libere per il Q2. A giocarsela ci saranno il pilota Yamaha, Alex Marquez, Joan Mir, il terzetto delle KTM, con Jack Miller intenzionato a ripetere la buona prestazione di Portimao. Assenti Marc Marquez, Miguel Oliveira, Pol Espargarò ed Enea Bastianini. Il pilota della Ducati ufficiale ritornerà quasi certamente nel prossimo appuntamento in Texas, per lui non è stato necessario l’intervento chirurgico per stabilizzare la frattura alla scapola.

Foto di Valter Magatti