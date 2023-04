MotoGP Argentina, Prove 3: Bagnaia e Bezzecchi dettano il passo

Primo turno in cui non sono le Aprilia al comando. Ci sono anzi due Ducati, quella del campione MotoGP Pecco Bagnaia e la #72 di Marco Bezzecchi. A livello meteo non si può dire che siano le condizioni più favorevoli, ma tra poco tocca alle qualifiche e non accenna a migliorare particolarmente, anzi sta peggiorando. Dalla bandiera a scacchi di questo turno infatti le gocce diventano leggera pioggia, saranno qualifiche complesse… Tempi e cronaca dell’ultimo turno pre-qualifiche a Termas de Rio Hondo.

MotoGP Prove 3

La top ten che compone la Q2 s’è decisa ieri con i due turni di prove (il resoconto). Non senza sorprese: Fabio Quartararo su tutti, ben lontano dai primi 10, ma passando per la Q1 anche Alex Marquez primo degli esclusi, od anche il duo KTM Factory. Ma quello è un discorso da rimandare a più tardi, ora sono tutti impegnati negli ultimi aggiustamenti prima delle qualifiche e della Sprint. Pista però che si presenta con svariate chiazze umide sotto un cielo coperto, dopo pochi minuti inizia a cadere anche qualche goccia di pioggia. Non abbastanza da portare alle gomme rain, ma sufficiente per complicare il lavoro della griglia MotoGP appena prima dei due turni di qualifiche. In questa situazione si fanno vedere soprattutto Bagnaia e Bezzecchi, passati presto al comando della classifica del turno e lì rimasti fino alla bandiera a scacchi.

La classifica

Foto: motogp.com